Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsMinor student found unconscious in coaching raped by teacher accused absconding after FIR
कोचिंग में बेहोश मिली नाबालिग छात्रा, टीचर ने किया था रेप; FIR के बाद आरोपी फरार, गुस्से में ग्रामीण

कोचिंग में बेहोश मिली नाबालिग छात्रा, टीचर ने किया था रेप; FIR के बाद आरोपी फरार, गुस्से में ग्रामीण

संक्षेप:

पीड़िता पिछले करीब दो वर्षों से अविनाश कुमार उर्फ राजा दास के फेकला चौक स्थित पॉइंट कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती थी। बुधवार शाम करीब पांच बजे छात्रा कोचिंग सेंटर में बेहोश मिली।

Dec 06, 2025 01:43 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार के दरभंगा में एक कोचिंग टीचर ने गुरु शिष्या के रिश्ते को तार तार कर दिया। जिले से फेकला थाना क्षेत्र के एक कोचिंग सेंटर के संचालक ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। छात्रा के पिता की शिकायत पर महिला थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी पिछले करीब दो वर्षों से अविनाश कुमार उर्फ राजा दास के फेकला चौक स्थित पॉइंट कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती थी। बुधवार शाम करीब पांच बजे छात्रा कोचिंग सेंटर में बेहोश मिली। स्थानीय लोगों ने छात्रा को बेहोश देखकर फेकला थानाध्यक्ष गौतम कुमार को सूचना दी।

ये भी पढ़ें:चिराग की पार्टी LJPR के जिलाध्यक्ष गिरफ्तार, नाबालिग को अगवा कर रेप का आरोप

164 का बयान दर्ज

सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष गौतम कुमार कोचिंग सेंटर पहुंचे। पुलिस ने बेहोश छात्रा को तत्काल डीएमसीएच में भर्ती कराया। वहां पीड़िता की गुरुवार को मेडिकल जांच करवायी गयी। जांच के बाद महिला थाना और फेकला थाने की पुलिस ने कोर्ट में 164 का बयान करवाया। परिजन आरोपित की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

आरोपित घर छोड़कर फरार

महिला थानाध्यक्ष मनीषा कुमारी ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है। डीएमसीएच में पीड़िता की मेडिकल जांच करायी गयी है। पीड़िता से पूछताछ कर जानकारी ली गई है। कांड का आरोपित घर छोड़कर फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस घटना से गांव के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पलिस हालात पर नजर रख रही है।

महिला से मारपीट का मुकदमा दर्ज

इधर अटही गांव में सोमवार को मामूली कहासुनी के बाद एक महिला के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता निर्मला देवी ने थानाध्यक्ष को आवेदन देकर पड़ोसियों विजय यादव, सुरेंद्र यादव, रंजीत यादव समेत छह लोगों पर गाली-गलौज, धक्का-मुक्की, साड़ी खींचने और जमीन पर गिराकर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया है।

घटना गत दो दिसंबर की सुबह हुई, जब वे अपने दरवाजे पर थीं। आरोप है कि मारपीट में उनकी नाक की हड्डी टूट गई और सोने की बूटा भी क्षतिग्रस्त हो गया। पीड़िता के मुताबिक वे बेहोश हो गई थीं। परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। संजय यादव पर लगातार धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। थानाध्यक्ष सूरज कुमार गुप्ता ने बताया कि महिला के आवेदन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Rape News Bihar Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।