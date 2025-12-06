कोचिंग में बेहोश मिली नाबालिग छात्रा, टीचर ने किया था रेप; FIR के बाद आरोपी फरार, गुस्से में ग्रामीण

संक्षेप: पीड़िता पिछले करीब दो वर्षों से अविनाश कुमार उर्फ राजा दास के फेकला चौक स्थित पॉइंट कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती थी। बुधवार शाम करीब पांच बजे छात्रा कोचिंग सेंटर में बेहोश मिली।

बिहार के दरभंगा में एक कोचिंग टीचर ने गुरु शिष्या के रिश्ते को तार तार कर दिया। जिले से फेकला थाना क्षेत्र के एक कोचिंग सेंटर के संचालक ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। छात्रा के पिता की शिकायत पर महिला थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया गया है।

पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी पिछले करीब दो वर्षों से अविनाश कुमार उर्फ राजा दास के फेकला चौक स्थित पॉइंट कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती थी। बुधवार शाम करीब पांच बजे छात्रा कोचिंग सेंटर में बेहोश मिली। स्थानीय लोगों ने छात्रा को बेहोश देखकर फेकला थानाध्यक्ष गौतम कुमार को सूचना दी।

164 का बयान दर्ज सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष गौतम कुमार कोचिंग सेंटर पहुंचे। पुलिस ने बेहोश छात्रा को तत्काल डीएमसीएच में भर्ती कराया। वहां पीड़िता की गुरुवार को मेडिकल जांच करवायी गयी। जांच के बाद महिला थाना और फेकला थाने की पुलिस ने कोर्ट में 164 का बयान करवाया। परिजन आरोपित की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

आरोपित घर छोड़कर फरार महिला थानाध्यक्ष मनीषा कुमारी ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है। डीएमसीएच में पीड़िता की मेडिकल जांच करायी गयी है। पीड़िता से पूछताछ कर जानकारी ली गई है। कांड का आरोपित घर छोड़कर फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस घटना से गांव के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पलिस हालात पर नजर रख रही है।

महिला से मारपीट का मुकदमा दर्ज इधर अटही गांव में सोमवार को मामूली कहासुनी के बाद एक महिला के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता निर्मला देवी ने थानाध्यक्ष को आवेदन देकर पड़ोसियों विजय यादव, सुरेंद्र यादव, रंजीत यादव समेत छह लोगों पर गाली-गलौज, धक्का-मुक्की, साड़ी खींचने और जमीन पर गिराकर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया है।