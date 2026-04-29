खता मामूली, सजा तालिबानी; मुजफ्फरपुर में Ex- DAO के बेटे को भीड़ ने पोल में बांध कर क्यों पीटा?

आक्रोशित लोगों को समझाने में पुलिस की पसीने छूट गई। इस दौरान पुलिस और आक्रोशित लोगों के बीच नोंकझोंक भी हुई। बताया गया कि पकड़ा गया युवक ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक इलाके का रहने वाला है। उसके पिता जिला कृषि पदाधिकारी से रिटायर है।

Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवक को मामूली सी चोरी के इल्जाम में तालिबानी अंदाज में सजा दी गयी है। बकरी चोरी के आरोप में एक युवक की पोल से बांधकर बेरहमी से पिटाई कर दी गई। घटना बुधवार की दोपहर अहियापुर थाना क्षेत्र के पुरानी मोतिहारी रोड की है। स्थानीय लोगों की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे भीड़ से निकाल कर हिरासत में लिया है। पुलिस मामले के आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोपी युवक रिटायर बड़े अधिकारी का बेटा बताया जा रहा है।

लोगों की सूचना पर अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो लोग भड़क गए क्योंकि आने में देरी हो गयी थी। आक्रोशित लोगों को समझाने में पुलिस के पसीने छूट गए। इस दौरान पुलिस और आक्रोशित लोगों के बीच नोंकझोंक भी हुई। बताया गया कि पकड़ा गया युवक ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक इलाके का रहने वाला है। उसके पिता जिला कृषि पदाधिकारी से रिटायर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दो दिन पहले भी इलाके में बकरी चोरी की घटना हुई थी। घटना से पूर्व भी एक बकरी चोरी कर भागने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और गुस्से में उसे लोहे के पोल से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। कुछ युवकों ने इसका वीडियो फोटो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। इलाके में बार बार बकरी चोरी होने की वारदात से स्थानीय लोग काफी गुस्से में हैं।

घटना के बारे में बताया गया कि भीड़ में शामिल लोगों ने युवक को इतना पीटा कि वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। फिलहाल उसे इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों की माने तो उक्त युवक नशे का आदी है। स्मैक का सेवन करता है। इस घटना में उसके कुछ साथी मौके से फरार हो गए। जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है।