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खता मामूली, सजा तालिबानी; मुजफ्फरपुर में Ex- DAO के बेटे को भीड़ ने पोल में बांध कर क्यों पीटा?

Apr 29, 2026 02:42 pm ISTSudhir Kumar मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि
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आक्रोशित लोगों को समझाने में पुलिस की पसीने छूट गई। इस दौरान पुलिस और आक्रोशित लोगों के बीच नोंकझोंक भी हुई। बताया गया कि पकड़ा गया युवक ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक इलाके का रहने वाला है। उसके पिता जिला कृषि पदाधिकारी से रिटायर है।

खता मामूली, सजा तालिबानी; मुजफ्फरपुर में Ex- DAO के बेटे को भीड़ ने पोल में बांध कर क्यों पीटा?

Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवक को मामूली सी चोरी के इल्जाम में तालिबानी अंदाज में सजा दी गयी है। बकरी चोरी के आरोप में एक युवक की पोल से बांधकर बेरहमी से पिटाई कर दी गई। घटना बुधवार की दोपहर अहियापुर थाना क्षेत्र के पुरानी मोतिहारी रोड की है। स्थानीय लोगों की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे भीड़ से निकाल कर हिरासत में लिया है। पुलिस मामले के आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोपी युवक रिटायर बड़े अधिकारी का बेटा बताया जा रहा है।

लोगों की सूचना पर अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो लोग भड़क गए क्योंकि आने में देरी हो गयी थी। आक्रोशित लोगों को समझाने में पुलिस के पसीने छूट गए। इस दौरान पुलिस और आक्रोशित लोगों के बीच नोंकझोंक भी हुई। बताया गया कि पकड़ा गया युवक ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक इलाके का रहने वाला है। उसके पिता जिला कृषि पदाधिकारी से रिटायर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दो दिन पहले भी इलाके में बकरी चोरी की घटना हुई थी। घटना से पूर्व भी एक बकरी चोरी कर भागने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और गुस्से में उसे लोहे के पोल से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। कुछ युवकों ने इसका वीडियो फोटो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। इलाके में बार बार बकरी चोरी होने की वारदात से स्थानीय लोग काफी गुस्से में हैं।

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घटना के बारे में बताया गया कि भीड़ में शामिल लोगों ने युवक को इतना पीटा कि वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। फिलहाल उसे इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों की माने तो उक्त युवक नशे का आदी है। स्मैक का सेवन करता है। इस घटना में उसके कुछ साथी मौके से फरार हो गए। जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है।

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घटना का फोटो और वीडियो भी बनाया गया जिसे इंटरनेट पर वायरल किया जा रहा है। पुलिस उन लोगों की भी तलाश कर रही है जो मारपीट में शामिल थे। अहियापुर इंस्पेक्टर रोहन कुमार ने बताया कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। गिरफ्तार युवक से पूछताछ की जा रही है। जिनकी बकरी चोरी का आरोप लगाया गया है उनसे भी पुलिस बात कर रही है। छानबीन करके उचित कार्रवाई की जाएगी।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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