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दिल्ली से दोस्त संग बिहार आई नाबालिग लड़की को बंधक बना गैंगरेप, मोतिहारी में बड़ा कांड

Mar 16, 2026 07:16 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, मोतिहारी
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आरोपियों ने डराया-धमकाया कि जैसा वे कहते हैं वैसा करे, वरना उसके दोस्त को जान से मार देंगे। इसके बाद दोनों ने बारी-बारी से किशोरी से दुष्कर्म किया। इस दौरान किशोरी लगातार रोती-चिल्लाती रही, लेकिन दरिंदे नहीं माने।

दिल्ली से दोस्त संग बिहार आई नाबालिग लड़की को बंधक बना गैंगरेप, मोतिहारी में बड़ा कांड

बिहार के मोतिहारी जिले में दिल्ली से आई नाबालिग किशोरी से शुक्रवार देर रात सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। दिल्ली के दादरी निवासी किशोरी उत्तम नगर निवासी दोस्त के साथ ट्रेन से मोतिहारी पहुंची थी। शातिरों ने होटल में कमरा दिलाने का झांसा देकर दोनों को शहर के सिहुलिया जमला ले जाकर बंधक बना लिया। बदमाशों ने दोस्त को भगा दिया और दो युवकों ने किशोरी से दुष्कर्म किया। बाद में दोस्त के सूचना देने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किशोरी को मुक्त कराया। बंजरिया पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी दोस्त के साथ दिल्ली से सीतामढ़ी जा रही थी। सीतामढ़ी में युवक का नानी घर है।

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दोनों अभी पुलिस अभिरक्षा में हैं। दिल्ली के डाबरी थाना क्षेत्र निवासी किशोरी के बयान पर दर्ज एफआईआर के अनुसार, वह दिल्ली के उत्तम नगर निवासी अपने एक दोस्त के साथ 13 मार्च की रात 10 बजे बापूधाम मोतिहारी स्टेशन पहुंची थी। स्टेशन के बाहर जब वे चटाई खरीद रहे थे, तब नगर थाना क्षेत्र के महमूद नगर निवासी अब्बास आलम और तुफैल आलम ने उन्हें रुकवाकर पूछताछ की। सीतामढ़ी जाने की बात सुनते ही आरोपियों ने रात होने का हवाला देकर होटल में कमरा दिलाने का झांसा दिया और उन्हें अपनी अपाची बाइक पर बैठाकर एक किराए के मकान में ले गए।

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बंधक बनाकर दिया वारदात को अंजाम

आरोपियों ने किशोरी और उसके दोस्त को एक कमरे में रखा और 600 रुपये किराया तय कर चले गए। कुछ देर बाद आरोपी वापस आए और किशोरी के दोस्त को यह कहकर साथ ले गए कि 'मालिक बुला रहा है'। करीब डेढ़ घंटे बाद दोनों आरोपी वापस आए और किशोरी को धमकाया कि उसके दोस्त को पुलिस पकड़कर ले गई है। आरोपियों ने डराया-धमकाया कि जैसा वे कहते हैं वैसा करे, वरना उसके दोस्त को जान से मार देंगे। इसके बाद दोनों ने बारी-बारी से किशोरी से दुष्कर्म किया। इस दौरान किशोरी लगातार रोती-चिल्लाती रही, लेकिन दरिंदे नहीं माने। करीब डेढ़ घंटे बाद उसका दोस्त पुलिस को लेकर पहुंचा, तब पीड़िता को बचाया जा सका।

गिरफ्तार आरोपित की निशानदेही पर छापेमारी

थाना के अपर थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि पीड़िता के बयान पर नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले में अब्बास आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है और उसकी निशानदेही पर दूसरे फरार आरोपी तुफैल आलम की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पीड़िता की मेडिकल जांच और न्यायालय में बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पूछताछ के बाद गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाएगा।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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