बिहार में नाबालिग छात्रा से 2 छात्रों ने कई बार किया रेप, 4 महीने की गर्भवती हुई तो खुला भेद

पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को बताया कि छात्रा की तबीयत खराब होने के बाद उसके गर्भवती होने की जानकारी हुई। पूछने पर पीड़िता ने परिजनों को बताया कि दोनों आरोपितों ने बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया। फिर डरा धमकाकर किसी को इसकी जानकारी नहीं देने को कहा।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान संवाददाता, कांटी, मुजफ्फरपुरWed, 8 Oct 2025 09:23 AM
बिहार में एक नाबालिग छात्रा से 2 छात्रों ने कई बार रेप किया। दुष्कर्म किए जाने की वजह से छात्रा गर्भवती हो गई। अब छात्रों की यह करतूत उजागर हो गई है। पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले का है। यहां कांटी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ कई माह तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दुष्कर्म पीड़िता चार माह की गर्भवती है। पीड़िता के परिजन ने मामले में कांटी थाना में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें दो छात्रों को नामजद किया गया है। दोनों आरोपित भी नाबालिग बताए गए हैं।

कांटी पुलिस ने मामले में नामजद एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, दूसरा फरार है। पीड़िता व नामजद एक ही गांव के हैं। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को बताया कि छात्रा की तबीयत खराब होने के बाद उसके गर्भवती होने की जानकारी हुई। पूछने पर पीड़िता ने परिजनों को बताया कि दोनों आरोपितों ने बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया। फिर डरा धमकाकर किसी को इसकी जानकारी नहीं देने को कहा।

पीड़िता के साथ दुष्कर्म व आरोपितों के बारे में खुलासा होने पर मंगलवार को परिजनों ने आरोपित के घर जाकर हंगामा किया व आरोपित की पकड़कर पिटाई की। हंगामा व मारपीट की सूचना मिलने पर कांटी पुलिस ने मौके पर जाकर एक आरोपित को हिरासत में ले लिया। आवेदन मिलने पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

