धर्मगुरु का महापाप? नाबालिग से बार-बार रेप, प्रेग्नेंट होने पर कहा- पैसे लेकर दूसरे से शादी कर लो; FIR दर्ज

संक्षेप: शादी का झांसा देकर बाबा ने लड़की से बार-बार संबंध बनाया। उलड़की नाबालिग है और बाबा का इरादा नहीं भांप पाई। पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई।

बिहार के दरभंगा में लहेरियासराय थाना क्षेत्र के एक मंदिर के कथावाचक श्रवण दास जी महाराज पर एक किशोरी से दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर नाबालिग की मां ने महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। उन्होंने कथावाचक श्रवण दास जी महाराज पर उनकी बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। मामला को रफा-दफा करने का आरोप मौनी बाबा पर भी लगाया गया है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। महिला पुलिस पदाधिकारी को पीड़िता से पूछताछ और पूरी जानकारी जुटाने का जिम्मा दिया गया है।

आवेदन में उन्होंने कहा है कि किसी कार्यक्रम में वे लोग परिवार के साथ गए थे। वहां श्रवण दास ने उनसे नंबर लिया। फिर वे लोग वहां से आ गए। इसके बाद श्रवण दास यदा-कदा उनकी पुत्री से मिलते थे। 24 फरवरी 2024 को उनके घर आए और बोले कि रूम चाहिए। उन्होंने रूम दे दिया। वे 12 मार्च 2024 को फिर मेरे घर आए। दोपहर का समय था। उस समय घर में मैं नहीं थी। शादी का झांसा देकर उनकी पुत्री से संबंध बनाया। उसके बाद बाबा उसकी बेटी से बार बार संबंध बनाने लगे। लड़की नाबालिग है और वह बाबा का इरादा नहीं भांप पाई। बार बार रेप के कारण उनकी पुत्री गर्भवती हो गई। धमकी देकर उन्होंने गर्भपात करा दिया।