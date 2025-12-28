Hindustan Hindi News
नाबालिग लड़की के साथ गंदा काम करते रंगेहाथ धराए, पंजाब के 2 हार्वेस्टर चालक अरेस्ट

संक्षेप:

Dec 28, 2025 07:55 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, शिवसागर, रोहतास
बिहार के रोहतास में एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला उजागर हुआ है। यहां पुलिस ने शिवसागर थाना क्षेत्र के सिलारी गांव में दुष्कर्म के आरोप में पंजाब के दो हार्वेस्टर चालकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बलजीत सिंह (उम्र 22 वर्ष), पिता चरण सिंह तथा कुलवंत सिंह (उम्र 32 वर्ष), पिता सतनाम सिंह के रूप में की गई है।

दोनों आरोपित पंजाब के उधम सिंह नगर के नानकमत्ता थाना क्षेत्र स्थित रंगोलिया गांव के बताए जा रहे हैं। थानाध्यक्ष रितेश कुमार सिंह ने बताया कि पहले इस ग्रुप के सभी आठ सदस्यों को हिरासत में लिया गया था। लेकिन इस कांड मे दो लोगों की पहचान पीड़िता ने की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बलजीत सिंह और कुलवंत सिंह पंजाब से हार्वेस्टर लेकर धान कटनी के लिए सिलारी गांव पहुंचे थे। इसी दौरान हार्वेस्टर चालक को एक किशोरी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया।

जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में ले लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने किशोरी को सदर अस्पताल भेजकर चिकित्सकीय जांच कराई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तार से जांच में जुटी है।

