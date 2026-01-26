बिहार के गोपालगंज में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, आंख पर हमला कर पीटा
इसी बीच दो युवक वहां पहुंचे और उसे घर के सामने स्थित एक मकान में ले जाकर बंद कर दिया। किशोरी ने पुलिस को दिए गए बयान में आरोप लगाया है कि उसके साथ दो युवकों ने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई।
बिहार के गोपालगंज जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। यहां शहर के एक मोहल्ले में रविवार को एक किशोरी के साथ दो युवकों के दुष्कर्म किया। नगर थाने की पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। सब इंस्पेक्टर राखी कुमारी ने किशोरी का बयान दर्ज किया। घटना के संबंध में किशोरी की मां ने बताया कि उसकी बेटी अपने घर पर थी।
इसी बीच दो युवक वहां पहुंचे और उसे घर के सामने स्थित एक मकान में ले जाकर बंद कर दिया। किशोरी ने पुलिस को दिए गए बयान में आरोप लगाया है कि उसके साथ दो युवकों ने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। उसके आंख पर भी युवकों ने हमला कर दिया। जिससे उसे धुंधला दिख रहा है।
उधर, नगर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार प्रभाकर ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का सामने आ रहा है। वैसे पीड़िता का बयान लिया गया है। उन्होंने बताया कि बयान के आधार पर मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। किशोरी की मेडिकल जांच भी मॉडल सदर अस्पताल में कराई जा रही है।