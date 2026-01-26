Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsminor girl gang rape in bihar gopalganj attack on eyes
बिहार के गोपालगंज में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, आंख पर हमला कर पीटा

बिहार के गोपालगंज में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, आंख पर हमला कर पीटा

संक्षेप:

इसी बीच दो युवक वहां पहुंचे और उसे घर के सामने स्थित एक मकान में ले जाकर बंद कर दिया। किशोरी ने पुलिस को दिए गए बयान में आरोप लगाया है कि उसके साथ दो युवकों ने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई।

Jan 26, 2026 07:16 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, गोपालगंज
share Share
Follow Us on

बिहार के गोपालगंज जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। यहां शहर के एक मोहल्ले में रविवार को एक किशोरी के साथ दो युवकों के दुष्कर्म किया। नगर थाने की पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। सब इंस्पेक्टर राखी कुमारी ने किशोरी का बयान दर्ज किया। घटना के संबंध में किशोरी की मां ने बताया कि उसकी बेटी अपने घर पर थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इसी बीच दो युवक वहां पहुंचे और उसे घर के सामने स्थित एक मकान में ले जाकर बंद कर दिया। किशोरी ने पुलिस को दिए गए बयान में आरोप लगाया है कि उसके साथ दो युवकों ने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। उसके आंख पर भी युवकों ने हमला कर दिया। जिससे उसे धुंधला दिख रहा है।

ये भी पढ़ें:समलैंगिक संबंध बनाने से मना करने पर छात्रा की हत्या, महिला ने माला से गला घोंटा

उधर, नगर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार प्रभाकर ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का सामने आ रहा है। वैसे पीड़िता का बयान लिया गया है। उन्होंने बताया कि बयान के आधार पर मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। किशोरी की मेडिकल जांच भी मॉडल सदर अस्पताल में कराई जा रही है।

ये भी पढ़ें:पटना की 6 सड़कें बंद, किधर से जाएं और किधर ना जाएं; घर से निकलने से पहले पढ़ लें
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Rape Gopalganj Raped अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।