जबरन खींच ले गए, बिहार के सहरसा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप; हैवानों को ढूंढ रही पुलिस
पीड़िता की सहेली ने शोर मचाने की कोशिश की, तो एक आरोपी ने उसे पकड़कर अलग कर दिया और उसका मुंह बंद कर दिया। इसी बीच, दो अन्य युवकों ने नाबालिग के साथ दरिंदगी की। घटना के बाद पीड़िता ने घर पहुंचकर अपनी मां को आपबीती सुनाई।
बिहार के सहरसा में एक नाबालिग लड़की से हैवानियत किए जाने की सनसनीखेज घटना उजागर हुई है। जिले के नवहट्टा थाना क्षेत्र में सोमवार की दोपहर एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर बदमाशों ने उसके साथ गैंगरेप किया। देर रात प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मंगलवार को मामला उजागर हुआ। पीड़ित परिजनों के अनुसार, सोमवार दोपहर पीड़िता अपनी सहेली के साथ खेत में काम करने के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान रास्ते में घात लगाए बैठे तीन युवकों ने उनको घेर लिया। आरोपियों ने पहले दोनों लड़कियों को डराया-धमकाया और फिर जबरन उन्हें पास के एक मक्के के खेत में खींच ले गए।
जब पीड़िता की सहेली ने शोर मचाने की कोशिश की, तो एक आरोपी ने उसे पकड़कर अलग कर दिया और उसका मुंह बंद कर दिया। इसी बीच, दो अन्य युवकों ने नाबालिग के साथ दरिंदगी की। घटना के बाद पीड़िता ने घर पहुंचकर अपनी मां को आपबीती सुनाई। इसके बाद सोमवार देर रात पीड़िता की मां ने नवहट्टा थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। जानकारी मिलने पर थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।
थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। इधर सूचना पर एसडीपीओ आलोक कुमार ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मामले की तफ्तीश वैज्ञानिक तरीके से शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मामले में श्रवण यादव, धनी यादव और संतोष यादव के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही हैं।
ऑर्केस्ट्रा में काम करनेवाली महिला फरार
इधर सहरसा के ही सलखुआ थाना क्षेत्र से बहलाकर ले जाई गई 6 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया, लेकिन मामले की मुख्य संदिग्ध, ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली गांव की महिला अब भी फरार है। 12 अप्रैल को लड़कियां घर से निकली थीं और वापस नहीं लौटीं, जिसके बाद परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच में खुलासा हुआ कि उक्त महिला नौकरी का झांसा देकर सभी को अपने साथ ले गई थी। पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर छापेमारी कर छपरा से सभी को सुरक्षित बरामद किया, लेकिन आरोपी मौके से भाग निकली। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है ।