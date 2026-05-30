बिहार में मामूली विवाद बना जानलेवा, बहू ने लाठी से सास को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट; इलाके में तनाव
Bihar Crime News: मधेपुरा के चौसा में घरेलू विवाद के दौरान छोटी बहू ने अपनी 65 वर्षीय सास की लाठी से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।
Bihar Crime News: बिहार के मधेपुरा जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां चौसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कलयुगी बहू ने अपनी ही बुजुर्ग सास की लाठी से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस खौफनाक हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और गांव के लोग इस दुस्साहस को देखकर दंग हैं। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।
दरवाजे पर बैठी थी बुजुर्ग सास, बहू ने अचानक कर दिया हमला
यह पूरी वारदात चौसा थाना क्षेत्र की घोषई पंचायत स्थित अरसंडी वार्ड नंबर 10 की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की सुबह करीब नौ बजे अरसंडी निवासी पुलकित यादव की 65 वर्षीय पत्नी प्रमिला देवी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आराम से बैठी थीं। इसी दौरान उनकी छोटी बहू रजनी देवी के साथ किसी बात को लेकर पुराना घरेलू विवाद एक बार फिर उभर आया। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गुस्से से आगबबूला होकर छोटी बहू रजनी देवी ने घर में रखी एक मजबूत लाठी उठा ली और अपनी बुजुर्ग सास के साथ बेरहमी से मारपीट करने लगी।
सिर पर लगा लाठी का गहरा घाव, अस्पताल पहुंचने से पहले ही तोड़ा दम
परिजनों के मुताबिक, विवाद के दौरान बहू ने लाठी से सीधे प्रमिला देवी के सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया। सिर पर लाठी का गहरा वार लगते ही प्रमिला देवी खून से लथपथ होकर वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ीं। घर में मची चीख-पुकार के बाद आनन-फानन में परिजन और स्थानीय ग्रामीण प्रमिला देवी को बेहोशी की हालत में इलाज के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर भागे। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने जांच के बाद प्रमिला देवी को मृत घोषित कर दिया। सिर में लगी गंभीर अंदरूनी चोट ही मौत की मुख्य वजह बनी।
पुलिस ने आरोपी बहू को किया गिरफ्तार
इस निर्मम हत्याकांड के बाद मृतका की बड़ी बहू ने तुरंत चौसा थाने में लिखित आवेदन देकर अपनी देवरानी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। मधेपुरा के एसपी संदीप सिंह ने इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि अरसंडी गांव में घरेलू विवाद के चलते छोटी बहू द्वारा सिर पर लाठी से किए गए जानलेवा प्रहार के कारण प्रमिला देवी की मौत हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी महिला रजनी देवी को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कानूनी जांच शुरू कर दी है।
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