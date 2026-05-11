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नाबालिग कपल को तालिबानी सजा; रोमांस करते धराने पर बांधकर सिर मुड़ा, जबरन कराई शादी

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, कटिहार
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भीड़ में शामिल लोगों ने प्रेमी का सिर ऊपर से मुड़ दिया और प्रेमी के हाथों प्रेमिका की मांग में जबरन सिंदूर भरवाया गया। शादी के बाद दोनों को छोड़ दिया गया लेकिन, पूरी प्रक्रिया का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया।

नाबालिग कपल को तालिबानी सजा; रोमांस करते धराने पर बांधकर सिर मुड़ा, जबरन कराई शादी

Talibani Punishment to Loving Couple: बिहार के कटिहार में एक नाबालिग प्रेमी जोड़े को भीड़ ने तालिबानी सजा दी। दोनों को पोल से बांध कर पीटा गया और जबरन शादी करा दी गई। इससे पहले भीड़ में शामिल लोगों ने प्रेमी का सिर ऊपर से मुड़ दिया और प्रेमी के हाथों प्रेमिका की मांग में जबरन सिंदूर भरवाया गया। शादी के बाद दोनों को छोड़ दिया गया लेकिन, पूरी प्रक्रिया का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया।

मामला कुरसेला थाना क्षेत्र के एक गांव का है जहां नाबालिग प्रेमी युगल की ग्रामीणों द्वारा जबरन शादी कराए जाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया और विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, वायरल वीडियो की पुष्टि लाइव हिन्दुस्तान अखबार नहीं करता है। दोनों को गंगा नदी के पार गोबराही दियारा मक्के के खेत में आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, किशोर अपनी नाबालिग प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। इसी दौरान ग्रामीणों ने दोनों को कथित तौर पर आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए और काफी देर तक हंगामा होता रहा। आक्रोशित ग्रामीणों ने किशोर का आधा सिर मुंडवा दिया और भीड़ के दबाव में किशोर से किशोरी की मांग में सिंदूर डलवाकर दोनों की शादी करा दी। पूरी घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया।

घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है। लोगों के बीच बाल विवाह और नाबालिगों के साथ सार्वजनिक रूप से की गई इस तरह की कार्रवाई को लेकर चिंता जताई जा रही है। जानकारों का कहना है कि नाबालिगों की जबरन शादी कराना और इस प्रकार सामाजिक दंड देना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। कुछ स्थानीय लोग अब मामले को मैनेज करने में लगे हैं। बताया जा रहा है कि लड़का और लड़की दोनों अपने-अपने परिवार में चले गए हैं।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कुरसेला थाना पुलिस ऐक्शन में आ गयी है। थानेदार राकेश कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो पुलिस ने संज्ञान लिया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।वीडियो के आधार पर दोषियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि घटना में कौन-कौन लोग शामिल थे। इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेने की मानसिकता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इसे पुलिस की विफलता भी बताई जा रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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