81 लीटर शराब संग धराया था नाबालिग, कोर्ट ने दी अनोखी सजा; 30 दिनों तक यह काम करना होगा

ट्रैफिक पुलिस प्रभारी की देखरेख में नाबालिग 30 दिनों तक ट्रैफिक कंट्रोल में काम करेगा। 30 दिन बाद बोर्ड को सेवा की रिपोर्ट भेजी जाएगी।

बिहार के गोपालंज कोर्ट ने शराब कांड के एक आरोपी को ऐसी सजा सुनाई है जो चर्चा में है। आरोपी अपने चार साथियों के साथ पकड़ा गया था। उनके पास से 81 लीटर शराब बरामद किया गया। लेकिन वह नाबालिग है। इसे देखते हुए कोर्ट ने उसे 30 दिनों तक ट्रैफिक ड्यूटी करने का आदेश दिया गया है। इसके लिए एसपी को पत्र भेजा जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला गोपालगंज जिले के जादोपुर थाना क्षेत्र का है। बताया गया कि 9 जनवरी 2025 को जादोपुर थाना की पुलिस ने इस लड़के क 81 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया था। इसी कांड में किशोर समेत चार लोगों पर जादोपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था।

मामले में सुनावाई के दौरान बोर्ड द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया। किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष आरोपी बालक तथा उसके पिता उपस्थित हुए। आरोपी लड़के ने पूछने पर उसने कहा कि वह स्वेच्छा से एवं बिना किसी दबाव के अपना अपराध स्वीकार कर रहा है। इस पर बोर्ड ने उसे सुधरने का मौका दिया।

बोर्ड के प्रधान दंडाधिकारी नीलेश भारद्वाज नने किशोर को ट्रैफिक पुलिस में सेवा का आदेश दिया है। ट्रैफिक पुलिस प्रभारी की देखरेख में उसे 30 दिनों तक ट्रैफिक कंट्रोल में काम करना होगा। 30 दिन बाद बोर्ड को सेवा की रिपोर्ट भेजी जाएगी। इस प्रक्रिया से किशोर को सुधार का अवसर मिलेगा और समाज में योगदान करने का मौका मिलेगा। सुनवाई के दौरान बोर्ड के सामने लड़के ने कहा कि उसे माफ किया जाए सुधरने का मौका मिले। वह समाज की मुख्यधारा से जुड़ना चाहता है।