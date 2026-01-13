बिहार में नाबालिग भाई-बहन को बंधक बना खूब पीटा, पैसे चोरी का लगाया आरोप

संक्षेप: बच्चों ने बताया कि आरोपित ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया था और उनके साथ मारपीट की। आरोपित उनपर 70 हजार रुपये चोरी करने का आरोप लगा रहा था। साथ ही, रुपये लौटाने का दबाव बना रहा था।

बिहार में नाबालिग भाई-बहन के साथ हैवानियत किए जाने का मामला सामने आया है। बिहारशरीफ थाना क्षेत्र के इतवारी बाजार मोहल्ले में चोरी के आरोप में नाबालिग भाई-बहन को बंधक बनाकर मारपीट की गई है। सोमवार को स्थानीय लोगों की सूचना पर डायल 112 के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और बच्चों को मुक्त कराया। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया है। दोनों बच्चे सोहसराय थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बच्चों की मानें तो उन्हें शनिवार को बंधक बनाया गया था। पुलिस के आने से पहले ही आरोपित भाग निकला था।

बच्चों ने बताया कि आरोपित ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया था और उनके साथ मारपीट की। आरोपित उनपर 70 हजार रुपये चोरी करने का आरोप लगा रहा था। साथ ही, रुपये लौटाने का दबाव बना रहा था। थानाध्यक्ष सम्राट दीपक ने बताया कि डायल 112 के पुलिसकर्मियों ने बच्चों को मुक्त कराया। उसके बाद दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों बच्चे नाबालिग हैं। उनके पिता का निधन हो चुका है।

क्यों बनाया बंधक आरोपित के परिजनों की मानें तो शनिवार को दोनों बच्चे आरोपित की दुकान पर काम मांगने पहुंचे थे। दुकानदार थोड़ा इधर-उधर हुआ तो बच्चों ने रुपये से भरा डिब्बा उठा लिया और भाग निकले। डिब्बे में 70 हजार रुपये थे। आरोपित को इस बात की जानकारी मिली तो वह बच्चों की तलाश में जुट गया। उसने दोनों बच्चों को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर बच्चों ने 30 हजार रुपये लौटा दिये। बाकी रुपये के बारे में कहा कि खर्च हो गये हैं।