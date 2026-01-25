बिहार में खुद को बाहुबली दिखाने के लिए नाबालिग ने साथी को चाकू घोंप मार डाला, सरस्वती मेले में कांड
बिहार के भागलपुर जिले में मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय कंझिया में शुक्रवार शाम चार बजे सरस्वती मेला देखने पहुंचे कंझिया निवासी श्रवण कुमार के 17 वर्षीय पुत्र शिवराज कुमार उर्फ युवराज की चाकू गोदकर हत्या अपने को बाहुबली दिखाने के चक्कर में नाबालिग ने कर दी। 12वीं कक्षा में वह शिवराज का सहपाठी था। मृतक के पिता श्रवण कुमार के फर्द बयान पर पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।
पिता ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार शाम करीब साढ़े चार बजे वे सरस्वती प्रतिमा देखने के लिए मध्य विद्यालय कंझिया पहुंचे। वहां देखा कि उनके बेटे के साथ गांव का ही नाबालिग साथ पढ़ने वाला लड़का कमर से चाकू निकालकर शिवराज के सीने की बाएं तरफ वार रहा है। उनका बेटा खून से लथपथ जमीन पर गिरा पड़ा था। हमको देखते ही आरोपित हाथ में चाकू घुमाते भाग निकला।
दोनों के बीच पूर्व में हुआ था विवाद
बेटे की नाजुक स्थिति देख उन्होंने उसके सीने के पास गमछा बांधा और उसे लेकर मायागंज अस्पताल पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोनों के बीच किसी बात को लेकर पूर्व में विवाद हुआ था। उसी वजह से आरोपित ने मेरे बेटे की हत्या की है। वहीं घटना के बाद पूरे परिवार में दहशत का माहौल है। हालांकि ग्रामीणों की माने तो इन दोनों के बीच पुरानी रंजिश चलती थी। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा और मारपीट होती थी।
DSP टू राकेश कुमार ने कहा कि आरोपित की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी की जा रही है। डीआईईयू की टीम भी लगी हुई है। बहुत जल्द आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया।