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मच्छरदानी में घुस 80 साल की बुजुर्ग महिला से रेप, प्राइवेट पार्ट पर थे चोट के निशान; नाबालिग को हुई सजा

Apr 08, 2026 09:42 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम
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गांव का ही एक किशोर मच्छरदानी के अंदर घुस गया और महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला की आवाज सुनकर जब उनकी बहू और पोता मौके पर पहुंचे तो भागने की कोशिश में किशोर मच्छरदानी में फंस गया। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।

मच्छरदानी में घुस 80 साल की बुजुर्ग महिला से रेप, प्राइवेट पार्ट पर थे चोट के निशान; नाबालिग को हुई सजा

बिहार में 80 साल की बुजुर्ग महिला से हैवानियत के दोषी किशोर को सजा मिली है। मधुबनी जिले में किशोर न्याय परिषद (जेजेबी) ने अंधराठाढ़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में 80 वर्षीय वृद्धा के साथ दुष्कर्म के आरोपी किशोर को दोषी करार देते हुए 18 महीने के आवासन की सजा सुनाई है। प्रधान दंडाधिकारी न्यायाधीश अंकित आनंद, सदस्य पिंकी कुमारी और बिंदु भूषण ठाकुर की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित किया। पीठ ने नाबालिग को स्पेशल होम पटना भेजने का आदेश दिया है।

घटना 10 जुलाई 2019 की रात की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता अपने घर के बरामदे पर सो रही थी। तभी गांव का ही एक किशोर मच्छरदानी के अंदर घुस गया और महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला की आवाज सुनकर जब उनकी बहू और पोता मौके पर पहुंचे तो भागने की कोशिश में किशोर मच्छरदानी में फंस गया। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।

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अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी ऋपुंजय कुमार रंजन ने कोर्ट में दलील दी कि यह एक जघन्य अपराध है। उन्होंने साक्ष्य के तौर पर डॉ. मिश्रा, डॉ. रामा झा और डॉ. आकांक्षा की विशेष मेडिकल टीम की रिपोर्ट पेश की। मेडिकल जांच में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर स्पर्म और चोट के निशान पाए गए थे, जिसकी डॉक्टरों ने कोर्ट में गवाही के दौरान पुष्टि की।

मदरसा बोर्ड के सर्टिफिकेट से तय हुई उम्र

सुनवाई के दौरान किशोर की उम्र को लेकर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किया गया। इसके आधार पर घटना के समय किशोर की उम्र 14 वर्ष 4 माह 23 दिन आंकी गई। अभियोजन पक्ष ने इसे समाज के लिए कलंक बताते हुए कड़ी सजा की मांग की थी, जिसके बाद जेजेबी ने 6 अप्रैल 2026 को उसे दोषी ठहराते हुए सजा का एलान किया।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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