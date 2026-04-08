मच्छरदानी में घुस 80 साल की बुजुर्ग महिला से रेप, प्राइवेट पार्ट पर थे चोट के निशान; नाबालिग को हुई सजा
गांव का ही एक किशोर मच्छरदानी के अंदर घुस गया और महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला की आवाज सुनकर जब उनकी बहू और पोता मौके पर पहुंचे तो भागने की कोशिश में किशोर मच्छरदानी में फंस गया। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।
बिहार में 80 साल की बुजुर्ग महिला से हैवानियत के दोषी किशोर को सजा मिली है। मधुबनी जिले में किशोर न्याय परिषद (जेजेबी) ने अंधराठाढ़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में 80 वर्षीय वृद्धा के साथ दुष्कर्म के आरोपी किशोर को दोषी करार देते हुए 18 महीने के आवासन की सजा सुनाई है। प्रधान दंडाधिकारी न्यायाधीश अंकित आनंद, सदस्य पिंकी कुमारी और बिंदु भूषण ठाकुर की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित किया। पीठ ने नाबालिग को स्पेशल होम पटना भेजने का आदेश दिया है।
घटना 10 जुलाई 2019 की रात की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता अपने घर के बरामदे पर सो रही थी। तभी गांव का ही एक किशोर मच्छरदानी के अंदर घुस गया और महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला की आवाज सुनकर जब उनकी बहू और पोता मौके पर पहुंचे तो भागने की कोशिश में किशोर मच्छरदानी में फंस गया। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी ऋपुंजय कुमार रंजन ने कोर्ट में दलील दी कि यह एक जघन्य अपराध है। उन्होंने साक्ष्य के तौर पर डॉ. मिश्रा, डॉ. रामा झा और डॉ. आकांक्षा की विशेष मेडिकल टीम की रिपोर्ट पेश की। मेडिकल जांच में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर स्पर्म और चोट के निशान पाए गए थे, जिसकी डॉक्टरों ने कोर्ट में गवाही के दौरान पुष्टि की।
मदरसा बोर्ड के सर्टिफिकेट से तय हुई उम्र
सुनवाई के दौरान किशोर की उम्र को लेकर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किया गया। इसके आधार पर घटना के समय किशोर की उम्र 14 वर्ष 4 माह 23 दिन आंकी गई। अभियोजन पक्ष ने इसे समाज के लिए कलंक बताते हुए कड़ी सजा की मांग की थी, जिसके बाद जेजेबी ने 6 अप्रैल 2026 को उसे दोषी ठहराते हुए सजा का एलान किया।