Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsminor boy dragged without cloth and beaten in chapra
ठंड में नाबालिग को नंगे बदन घसीट-घसीट कर पीटा, रॉड चोरी के शक में बिहार में हैवानियत

ठंड में नाबालिग को नंगे बदन घसीट-घसीट कर पीटा, रॉड चोरी के शक में बिहार में हैवानियत

संक्षेप:

बताया जा रहा है कि घटना के समय सड़क पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं जुटाई। लोग तमाशबीन बने रहे और नाबालिग के साथ मारपीट होती रही। पूरी घटना किसी राहगीर ने मोबाइल में कैद कर ली, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है।

Jan 12, 2026 07:43 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, हमारे संवाददाता, छपरा
share Share
Follow Us on

छपरा में चल रही एक परियोजना में तैनात सुरक्षा गार्डों का अमानवीय चेहरा सामने आया है। रॉड चोरी के संदेह में एक नाबालिग बच्चे के साथ बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना नगरपालिका चौक के पास की बताई जा रही है, जहां आरोप है कि गार्डों ने बच्चे को सरेआम घसीटते हुए खुले बदन अपने कैंप स्थल तक ले गए और रास्ते में उसकी पिटाई करते रहे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बताया जा रहा है कि घटना के समय सड़क पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं जुटाई। लोग तमाशबीन बने रहे और नाबालिग के साथ मारपीट होती रही। पूरी घटना किसी राहगीर ने मोबाइल में कैद कर ली, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि, हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

ये भी पढ़ें:कमरे में जबरन डांस करवाया फिर 6 लोगों ने किया गैंगरेप, बिहार में हैवानियत

पीड़ित नाबालिग ने चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उसका कहना है कि उसने कोई चोरी नहीं की और बिना किसी ठोस वजह के गार्डों ने उसे पकड़कर घसीटा और पीटा। बच्चे के शरीर पर चोट के निशान भी मौजूद हैं।

वायरल वीडियो के संबंध में नगर थानाध्यक्ष ने बताया कि उन्हें मीडिया के माध्यम से वीडियो मिला है, जिसमें एक गार्ड बच्चे को घसीटते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और संबंधित लोगों की पहचान के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:बिहार में 4 डिग्री गिरेगा तापमान, इस दिन शीत दिवस और घने कोहरे की चेतावनी
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Chapra News Chapra Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।