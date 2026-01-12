ठंड में नाबालिग को नंगे बदन घसीट-घसीट कर पीटा, रॉड चोरी के शक में बिहार में हैवानियत
बताया जा रहा है कि घटना के समय सड़क पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं जुटाई। लोग तमाशबीन बने रहे और नाबालिग के साथ मारपीट होती रही। पूरी घटना किसी राहगीर ने मोबाइल में कैद कर ली, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है।
छपरा में चल रही एक परियोजना में तैनात सुरक्षा गार्डों का अमानवीय चेहरा सामने आया है। रॉड चोरी के संदेह में एक नाबालिग बच्चे के साथ बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना नगरपालिका चौक के पास की बताई जा रही है, जहां आरोप है कि गार्डों ने बच्चे को सरेआम घसीटते हुए खुले बदन अपने कैंप स्थल तक ले गए और रास्ते में उसकी पिटाई करते रहे।
हालांकि, हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
पीड़ित नाबालिग ने चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उसका कहना है कि उसने कोई चोरी नहीं की और बिना किसी ठोस वजह के गार्डों ने उसे पकड़कर घसीटा और पीटा। बच्चे के शरीर पर चोट के निशान भी मौजूद हैं।
वायरल वीडियो के संबंध में नगर थानाध्यक्ष ने बताया कि उन्हें मीडिया के माध्यम से वीडियो मिला है, जिसमें एक गार्ड बच्चे को घसीटते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और संबंधित लोगों की पहचान के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।