बिहार के बाल सुधार गृह में लड़के की संदिग्ध मौत, परिजनों को हत्या का शक

पुलिस के अनुसार बेगूसराय के एक बैंक से लैपटॉप की चोरी हुई थी। पकड़े गए चोर ने किशोर का नाम लिया। पुलिस ने किशोर के परिजन को सूचना दी तो पिता ने उसे बाल सुधार गृह पहुंचा दिया।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, नगर संवाददाता, खगड़ियाWed, 8 Oct 2025 10:49 AM
बिहार के एक बाल सुधार गृह में लड़के की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। लड़के के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। दरअसल बेगूसराय के रहने वाले विधि विवादित किशोर की मंगलवार की शाम करीब पांच बजे बाल सुधार गृह में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। हालांकि हालत बिगड़ने पर बाल सुधार गृह के कर्मी उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना कैसे हुई, प्रशासन की ओर से इस बाबत कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। सूचना पर बेगूसराय के नयागांव थाना क्षेत्र निवासी मृतक के परिजन सदर अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए आक्रोश जताया। सदर एसडीओ धनंजय कुमार और मुख्यालय डीएसपी प्रवीण झा ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों को शांत कराया।

पुलिस के अनुसार बेगूसराय के एक बैंक से लैपटॉप की चोरी हुई थी। पकड़े गए चोर ने किशोर का नाम लिया। पुलिस ने किशोर के परिजन को सूचना दी तो पिता ने उसे बाल सुधार गृह पहुंचा दिया। पिता ने बताया कि सोमवार को ही वह अपने पुत्र से मिलकर घर गए थे। सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने बताया कि घटना का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

