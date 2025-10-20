Hindustan Hindi News
सुपौल में अनुपम का टिकट कटा; सोनिया, राहुल, प्रियंका पर पुराने ट्वीट वायरल; अब मिन्नत को सिंबल

संक्षेप: bihar election: कांग्रेस ने सुपौल से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। बताया जा रहा है कि अनुपम के पुराने विवादित ट्वीट की वजह से उनकी उम्मीदवारी का पत्ता कट गया। 

Mon, 20 Oct 2025 01:57 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
bihar election: कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए सुपौल सीट से अपने उम्मीदवार में बदलाव कर दिया है। पार्टी ने पहले अनुपम को उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन अब उनका नाम हटाकर मिन्नत रहमानी को मैदान में उतारा गया है। मिन्नत रहमानी पहले भी सुपौल से चुनाव लड़ चुके हैं और पार्टी के लिए जाना-माना चेहरा हैं। बताया जा रहा है कि अनुपम का पुराना विवादित ट्वीट उनकी उम्मीदवारी जाने की वजह बना।

अनुपम के विवादित बयान का असर?

पार्टी सूत्रों के अनुसार, दो साल पहले अनुपम द्वारा राहुल गांधी पर की गई एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह निर्णय लिया गया। अनुपम ने ट्वीट किया था, "क्यों न राहुल गांधी को ही राष्ट्री आपदा घोषित कर दिया जाए।" इसके अलावा, उन्होंने राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में भी विवादित बयान दिए थे। पार्टी में इस पर गंभीरता से विचार किया गया और उम्मीदवार बदलने का निर्णय लिया गया।

पहले चर्चा ऐसी चर्चा थी अनुपम को सुपौल से कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया जाएगा। टिकट मिलने के बाद अनुपम ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का आभार व्यक्त किया था। लेकिन उसी पेज से उनका पुराना पोस्ट वायरल हो गया जिसमें वह राहुल गांधी को 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित करने की वकालत कर रहे थे। हालांकि अब उस पोस्ट को हटा दिया गया है।

सत्यम्‍पूर्वक आंदोलनकर्ता अनुपम सितंबर 2024 में कांग्रेस में शामिल हुए। इससे पहले वह ‘युवा हल्ला बोल’ आंदोलन के अध्यक्ष थे और बेरोजगारी, युवाओं की समस्याओं, नीट पेपल लीक और पांच अभिशाप जैसे मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने पिछले साल कहा था कि राहुल गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा।

मिन्नत रहमानी के नाम पर अंतिम मुहर

सुपौल सीट पर 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के ब्रिजेंद्र प्रसाद यादव ने जीत दर्ज की थी। अब अनुपम का पत्ता काट कर कांग्रेस मिन्नत रहमानी के नाम अंतिम मुहर लगाई है।

Bihar Elections
