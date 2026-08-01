बदमाशों के निशाने पर मंत्रियों के बेटे? केदार गुप्ता के बाद मदन सहनी के पुत्र को धमकी, गिरफ्तार

24 जुलाई को मंत्री के बेटे के मोबाइल पर एक मैसेज भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके साथ ही पैसे की मांग भी की गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री के बेटे ने पटना के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।

Minister Son Threated: समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी के बेटे को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर निवासी कन्हैया साहनी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे मोतीपुर से गिरफ्तार किया है। इससे पहले पयर्टन मंत्री केदार गुप्ता के बेटे मुरारी के लॉरेंस विश्नोई के नाम पर रंगदारी मांगते हुए धमकी दी गई थी। पुलिस ने उसे मुजफ्फरपुर के कांटी से गिरफ्तार कर लिया था।

जानकारी के अनुसार, 24 जुलाई को मंत्री के बेटे के मोबाइल पर एक मैसेज भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके साथ ही पैसे की मांग भी की गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री के बेटे ने शुक्रवार को पटना के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। मंत्री मदन साहनी ने बताया कि बेटे को धमकी मिलने के बाद उन्होंने इसकी शिकायत डीजीपी से भी की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी के निर्देश पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया।

एसआईटी ने तकनीकी अनुसंधान और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपित की पहचान की। इसके बाद मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में छापेमारी कर कन्हैया सहनी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपित ने कई अन्य लोगों को भी मोबाइल पर धमकी भरे संदेश भेजे थे और उनसे रुपये की मांग की थी। पुलिस उसके मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर रही है ताकि उसके नेटवर्क और गतिविधियों का पता लगाया जा सके।

फिलहाल पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उसने किन-किन लोगों को धमकी भरे संदेश भेजे थे तथा इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था। पुलिस यह पता लगाने में जुट गई है कि गिरोह में और कौन अपराधी शामिल हैं। इनका किसी बड़े गिरोह से संपर्क है अथवा नहीं।