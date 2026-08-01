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बदमाशों के निशाने पर मंत्रियों के बेटे? केदार गुप्ता के बाद मदन सहनी के पुत्र को धमकी, गिरफ्तार

By Sudhir Kumar
पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि
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24 जुलाई को मंत्री के बेटे के मोबाइल पर एक मैसेज भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके साथ ही पैसे की मांग भी की गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री के बेटे ने पटना के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।

Madan Sahani
मंत्री मदन सहनी

Minister Son Threated: समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी के बेटे को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर निवासी कन्हैया साहनी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे मोतीपुर से गिरफ्तार किया है। इससे पहले पयर्टन मंत्री केदार गुप्ता के बेटे मुरारी के लॉरेंस विश्नोई के नाम पर रंगदारी मांगते हुए धमकी दी गई थी। पुलिस ने उसे मुजफ्फरपुर के कांटी से गिरफ्तार कर लिया था।

जानकारी के अनुसार, 24 जुलाई को मंत्री के बेटे के मोबाइल पर एक मैसेज भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके साथ ही पैसे की मांग भी की गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री के बेटे ने शुक्रवार को पटना के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। मंत्री मदन साहनी ने बताया कि बेटे को धमकी मिलने के बाद उन्होंने इसकी शिकायत डीजीपी से भी की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी के निर्देश पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया।

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एसआईटी ने तकनीकी अनुसंधान और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपित की पहचान की। इसके बाद मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में छापेमारी कर कन्हैया सहनी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपित ने कई अन्य लोगों को भी मोबाइल पर धमकी भरे संदेश भेजे थे और उनसे रुपये की मांग की थी। पुलिस उसके मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर रही है ताकि उसके नेटवर्क और गतिविधियों का पता लगाया जा सके।

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फिलहाल पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उसने किन-किन लोगों को धमकी भरे संदेश भेजे थे तथा इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था। पुलिस यह पता लगाने में जुट गई है कि गिरोह में और कौन अपराधी शामिल हैं। इनका किसी बड़े गिरोह से संपर्क है अथवा नहीं।

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इससे पहले मुजफ्फरपुर निवासी मंत्री केदार गुप्ता के बेटे मुरारी को मैसेज भेजकर रंगदारी मांगी गई और हत्या कर देने की धमकी दी गई। सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई की। मामले की छानबीन के लिए गठित एसआईटी ने आरोपी कन्हाई सहनी को कांटी थाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया। बात में पता चला कि उसने भाजपा ने रंजीत सहनी से भी रंगदारी मांगी थी और गंभीर धमकी दी थी। मुजफ्फरपुर सिटी एसपी ने बताया कि आरोपी के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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