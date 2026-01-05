Hindustan Hindi News
मंत्री विजय सिन्हा की चेतावनी बेअसर? माफिया बेलगाम, बागमती का अस्तित्व खतरे में; खबर समझिए

मंत्री विजय सिन्हा की चेतावनी बेअसर? माफिया बेलगाम, बागमती का अस्तित्व खतरे में; खबर समझिए

संक्षेप:

बागमती की बोली लगाने वाले बालू माफियाओं का कारोबार वर्षों से बेखौफ चल रहा है। अब खान एवं भूतत्व विभाग को खुफिया रिपोर्ट मिली है। बिहार पुलिस मुख्यालय के खुफिया विभाग ने डेढ़ दर्जन माफियाओं का नाम भी उजागर किया है।

Jan 05, 2026 11:27 am ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, कुंदन कुमार, मुजफ्फरपुर
बिहार की जीवनदायिनी बागमती के अस्तित्व पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। माफिया बेधड़क बागमती के बालू का अवैध खनन कर कालाबाजार में नीलाम कर रहे हैं। इससे तटबंध पर भी गंभीर खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय प्रशासन की अनदेखी से चल रहे इस गोरखधंधे पर खुफिया विभाग की नजर पड़ी है। खुफिया विभाग ने अवैध खनन कर रहे औराई के डेढ़ दर्जन माफिया की सूची जारी करते हुए पुलिस, प्रशासन को इनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया है।

बागमती की बोली लगाने वाले बालू माफियाओं का कारोबार वर्षों से बेखौफ चल रहा है। अब खान एवं भूतत्व विभाग को खुफिया रिपोर्ट मिली है। बिहार पुलिस मुख्यालय के खुफिया विभाग ने न केवल बागमती के अवैध खनन की जानकारी दी है, बल्कि डेढ़ दर्जन माफियाओं का नाम भी उजागर किया है। खुफिया विभाग की इस सूची से हड़कंप मच गया है। अब कार्रवाई का जिम्मा सीधे डीएम और एसएसपी को दिया गया है। खान एवं भूतत्व विभाग ने खुफिया विभाग से मिली माफियाओं की सूची दोनों अधिकारियों को भेजते हुए इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा है। विशेष शाखा के पुलिस अधीक्षक ने इन अधिकारियों से कार्रवाई रिपोर्ट भी तलब की है।

नई और पुरानी धारा प्रभावित

नेपाल के बाद बागमती नदी शिवहर, सीतामढ़ी होते हुए मुजफ्फरपुर और दरभंगा से गुजरती है। कटौझा से आगे बेनीपुर रेलवे गाइड बांध से इसकी मुख्य धारा बदल जाती है। इसके आगे बागमती अपने दक्षिणी तटबंध की ओर मुड़कर मुख्य धारा का रूप ले लेती है। पुरानी मुख्यधारा के आगे बेनीपुर, नयागांव, बभनगामा और चाहूंता गांव हैं, जहां पुरानी मुख्य धारा पूरी तरह सूख चुकी है। ये गांव खनन माफिया का अखाड़ा बन गया हैं। यहां धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन चल रहा है। बालू के खनन से अब बागमती की धारा ही प्रभावित नहीं हो रही, बल्कि इसके डाउन तटबंध पर भी खतरा पैदा हो गया है। वर्तमान में दोनों तटबंध के बीच महुआरा, महेशबारा, चैनपुर, जनाढ़, भरथुआ, राघोपुर, तरबन्ना, बभनगामा, हरनी टोला, बाड़ा खुर्द, बड़ा बुजुर्ग, मधुबन गांव में खनन माफिया बागमती के बालू का सौदा कर रहे हैं।

सड़क निर्माण की आड़ में अवैध ढुलाई

बागमती के दोनों तटबंध पर सड़क बन रही है। उत्तरी तटबंध में कटौझा से बसघट्टा तक और दक्षिणी तटबंध में जनाढ से महेसबड़ा तक करीब 13-13 किमी में निर्माण कार्य चल रहा है। बालू माफिया इसकी आड़ में भी अवैध खनन कर रहे हैं। खुफिया विभाग ने अपने पत्र में बताया है कि बागमती के अस्तित्व और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बने इन खनन माफियाओं की गिरफ्तारी आवश्यक है।

कार्रवाई से बचने को कई हथकंडे

अवैध खनन के लिए माफिया कई हथकंडे अपनाते हैं। ये तटबंध के अंदर जिस रैयत की जमीन होती है, उससे मिट्टी काटने का एग्रीमेंट कर लेते हैं। एक बार एग्रीमेंट हो जाने के बाद बागमती की धारा और उपधारा में बेधड़क बालू खनन किया जाता है। पकड़े जाने पर माफिया रैयत का एग्रीमेंट दिखाकर बच निकलते हैं। खुफिया विभाग ने इस खेल को पकड़ने के बाद इन माफियाओं को चिह्नित किया है।

Bihar News
