शादी की बात पर खिलखिला उठीं मंत्री श्रेयसी सिंह; किससे और कब करेंगी- खुद बताया, और क्या कहा?

देश की प्रसिद्ध खिलाड़ी(निशानेबाज) और नीतीश सरकार की मंत्री श्रेयसी सिंह ने शादी के सवाल पर खुलकर बात की। भागलपुर में पत्रकारों ने जब शादी पर सवाल पूछा तो खिलखिलाकर हंस पड़ीं। श्रेयसी सिंह जमुई की विधायक हैं और दिग्गज समाजवादी नेता दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। वे 34 साल की हो गई हैं। राजनीति के अलावे खेल जगत में उन्होंने अपना दमखम दियाया है। नीतीश कैबिनेट में उन्हें खेल एवं युवा विभाग का मंत्री बनाया गया है।

पिछले दिनों श्रेयसी सिंह भागलपुर दौरे पर गई थीं। वहां उन्होंने मीडिया कर्मियों के सवालों का खुलकर जवाब दिया। पत्रकारों ने उनसे पूछ दिया- शादी कब करेंगी। यह सवाल सुनते ही श्रेयसी सिंह आम युवती की भांति पहले शरमा गईं और खिलखिलाकर हंस पड़ीं। हंसते हुए उन्होंने कहा कि समाज की जो व्यवस्था बनाई गयी है उसका पालन तो करना ही पड़ेगा। जब कोई योग्य और सही साथी मिल जाएगा तो शादी भी हो जाएगी।

उन्होंने पत्रकारों से कहा कि शादी होगी तो आप लोगों को भी निमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। श्रेयसी सिंह ने पूरी शालीनता के साथ पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। किसी रिलेशन से इनकार किया और राज्यवासियों को नये साल के लिए शुभकामनाएं भी दीं।

श्रेयसी सिंह बिहार के दिग्गज नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। वे 2020 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुईं श्रेयसी ने भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद श्रेयसी ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। श्रेयसी की मां पुतुल सिंह भी सांसद रही हैं। बीजेपी ने 2020 के चुनाव में उन्हें जमुई से टिकट दिया और जीत दर्ज कर विधायक बन गईं। 2025 चुनाव में दूसरी बार जीतने पर श्रेयसी को मंत्री बनाया गया। श्रेयसी ने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता। उससे पहले स्कॉटलैंड में 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था।