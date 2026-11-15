छठ मनाने गए मंत्री संजय सिंह टाइगर के घर में चोरी, पटना में चोरों के हौसले बुलंद
बिहार के उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर के पटना स्थित निजी आवास पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। मंत्री छठ मनाने बाहर गए, तब चोर उनके घर में घुस गए और कमरों के ताले तोड़ कीमती सामान चुरा लिए। घर से कैश, जेवरात के चोरी होने की आशंका है।
पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय सिंह टाइगर के पटना स्थित घर पर चोरी हो गई है। मंत्री अपने परिवार के साथ छठ पूजा के मौके पर बाहर गए हुए थे, तभी शनिवार देर रात चोरों ने उनके घर को निशाना बना लिया। संजय टाइगर का पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित एजी कॉलोनी में निजी आवास है। घर बंद होने का फायदा उठाकर चोर रात में अंदर घुस गए। चोरों ने कमरों के ताले तोड़कर कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना से चोरों के बुलंद हौसलों और शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
रविवार को चोरी का खुलासा हुआ। सूचना मिलने पर शास्त्री नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरों में संदिग्ध लोगों की गतिविधियां कैद हुई हैं। उस आधार पर चोरों की पहचान करने में पुलिस जुटी है।
चोरी हुए सामान की कीमत का आकलन बाकी
शास्त्री नगर थानेदार ने रविवार को कहा कि फिलहाल इस मामले में कोई लिखित आवेदन नहीं मिला है। घर से क्या-क्या सामान चोरी हुआ और उसकी कितनी कीमत थी, यह आवेदन मिलने के बाद ही पता चल पाएगा। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है।
मंत्री के सूने मकान में घुस चोरों ने अलमारी साफ कर दी
जानकारी के अनुसार छठ महापर्व के दौरान मंत्री संजय टाइगर का परिवार घर से बाहर गया हुआ था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने मकान में प्रवेश किया और चार कमरों के ताले तोड़ दिए। इसके बाद चोरों ने अलमारियों को खंगालकर कीमती सामान चोरी कर लिए।
छठ पर आरा गए संजय टाइगर
मंत्री संजय सिंह टाइगर रविवार को आरा रहे हैं। छठ महापर्व के तीसरे दिन उन्होंने आरा के चंदवा स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पहुंचकर भगवान भास्कर के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। मंत्री ने आरा में विभिन्न छठ घाटों का दौरा भी किया।
कल शाम तक पटना में थे मंत्री
संजय टाइगर शनिवार शाम तक पटना में ही थे। छठ महापर्व के दूसरे दिन उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और पूर्व मंत्री मंगल पांडेय के आवास पर पहुंचकर खरना का प्रसाद ग्रहण किया था। बताया जा रहा है कि इसके बाद वह अपने गृह जिले भोजपुर के लिए निकल गए। रात में चोरों ने उनके निजी आवास में हाथ साफ कर दिया।
भोजपुर के रहने वाले हैं संजय टाइगर
संजय सिंह टाइगर मूलरूप से भोजपुर जिले के बिहिया के रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के आरा से विधायक हैं। वह संदेश सीट से भी विधायक रह चुके हैं। पिछले साल बिहार चुनाव के बाद नीतीश के नेतृत्व में गठित एनडीए की सरकार में उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया था। इस साल जब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ तो उन्हें फिर से मंत्री बनाया गया। अभी वह सम्राट कैबिनेट में उच्च शिक्षा और विधि विभाग के मंत्री हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।