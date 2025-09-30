Minister Neeraj Bablu receives death threat two youths post video on social media मंत्री नीरज बबलू को जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया पर 2 युवकों ने पोस्ट किया वीडियो, Bihar Hindi News - Hindustan
Minister Neeraj Bablu receives death threat two youths post video on social media

मंत्री नीरज बबलू को जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया पर 2 युवकों ने पोस्ट किया वीडियो

बिहार सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू को जान से मारने की धमकी मिली है। सोशल मीडिया पर दो युवको का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वो कह रहे हैं कि 'अगर मंत्री बंदूक की बात करेंगे, तो हम उन्हें घर पर ही मार डालेंगे। इस मामले में मंत्री ने साइबर थाना, सुपौल में एफआईआर दर्ज कराई है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 30 Sep 2025 05:40 PM
मंत्री नीरज बबलू को जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया पर 2 युवकों ने पोस्ट किया वीडियो

बिहार की एनडीए सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू को जान से मारने की धमकी मिली है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें दो युवक खुलेआम धमकी देते और अपशब्द कहते दिख रहे हैं। वे कह रहे हैं 'अगर मंत्री बंदूक की बात करेंगे, तो हम उन्हें घर पर ही मार डालेंगे।'

वीडियो की जानकारी मिलने पर मंत्री नीरज बबलू ने साइबर थाना, सुपौल में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मीडिया से बातचीत में उन्होने बताया कि दो दिन पहले फेसबुक पर दो युवकों ने लाइव आकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। दोनों आरोपी अररिया के रहने वाले हैं।

मंत्री ने कहा कि कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं पाएगा। उन्होने यह भी जोड़ा कि विधानसभा चुनाव नजदीक आने पर ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिशें बढ़ जाती हैं, जिसे उन्होंने विपक्षी ताकतों द्वारा माहौल बिगाड़ने और भ्रम फैलाने की साजिश बताया। नीरज बबलू ने सुपौल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भी मामले की जानकारी दी है।