मंत्री नीरज बबलू को जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया पर 2 युवकों ने पोस्ट किया वीडियो

बिहार की एनडीए सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू को जान से मारने की धमकी मिली है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें दो युवक खुलेआम धमकी देते और अपशब्द कहते दिख रहे हैं। वे कह रहे हैं 'अगर मंत्री बंदूक की बात करेंगे, तो हम उन्हें घर पर ही मार डालेंगे।'

वीडियो की जानकारी मिलने पर मंत्री नीरज बबलू ने साइबर थाना, सुपौल में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मीडिया से बातचीत में उन्होने बताया कि दो दिन पहले फेसबुक पर दो युवकों ने लाइव आकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। दोनों आरोपी अररिया के रहने वाले हैं।