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राबड़ी देवी के बंगला खाली नहीं करने के चैलेंज पर मंत्री नंद किशोर का दलित कार्ड, बोले- अभिशाप बन गया

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, राकेश द्विवेदी, रामनगर (पश्चिम चंपारण)
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पूर्व सीएम राबड़ी देवी के पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड वाले आवास को सम्राट सरकार ने मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया है। राबड़ी ने बंगला खाली करने से इनकार कर दिया, तो मंत्री नंद किशोर ने कहा कि दलित होना अभिशाप बन गया है। 

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को खाली नहीं करने बात कहने के बाद सियासी पारा चरम पर है। इस बीच सम्राट सरकार में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर राम ने राबड़ी देवी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनका दलित होना अभिशाप बन गया है। एक दलित मंत्री को आवास से वंचित करना राबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। बता दें कि 10 सर्कलुर रोड बंगले को मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया गया है। इसे खाली करने का नोटिस राबड़ी देवी को भेजा जा चुका है। उन्हें बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से 39 हार्डिंग रोड पर नया बंगला आवंटित हुआ है।

मंत्री नंद किशोर राम ने शनिवार को पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्री के रूप में पटना के 10 सर्कुलर रोड का सरकारी आवास आवंटित किया गया है। मगर उस आवास में अभी पूर्व सीएम राबड़ी देवी रह रही हैं और उन्होंने आवास खाली करने से इनकार कर दिया है।

नंद किशोर ने आगे कहा, "मैं दलित समाज से आता हूं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रामनगर विधानसभा से निर्वाचित हुआ हूं। मेरा दलित होना मेरे लिए अभिशाप बन गया है। शायद इसीलिए राबड़ी देवी ने आवास खाली करने से इनकार कर दिया है।" उन्होंने कहा कि इस मामले को वह सरकार में उच्च स्तर पर उठाएंगे।

ये भी पढ़ें:राबड़ी देवी के आवास पहुंची पुलिस, कहा था- फोर्स बुला लो, बंगला खाली नहीं करेंगे

राबड़ी देवी को मिला है नोटिस

गौरतलब है कि 10 सर्कुलर रोड का बंगला लंबे समय से लालू-राबड़ी परिवार के पास है। नवंबर 2025 में तत्कालीन नीतीश सरकार ने राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड बंगला आवंटित कर दिया था। इसके बाद भवन निर्माण विभाग ने उन्हें समय-समय पर 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का नोटिस दिया, मगर अभी तक लालू परिवार ने आवास खाली नहीं किया।

एक दिन पहले ही विभाग की ओर से राबड़ी देवी को आवास खाली करने का एक और नोटिस भेजा गया। उसमें कहा गया कि यह बंगला मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया गया है, इसलिए इसे जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए।

ये भी पढ़ें:नया-नया मुख्यमंत्री बनल हैं तो...सीएम सम्राट चौधरी को राबड़ी देवी की खुली चुनौती

आवास खाली करने से इनकार

राबड़ी देवी शनिवार को जब दिल्ली से पटना पहुंची तो उन्होंने मीडिया से बातचीत में आवास खाली करने से साफ इनकार कर दिया। पूर्व सीएम ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चुनौती देते हुए कहा कि फोर्स बुला लो, लेकिन बंगला खाली नहीं करेंगे।

बंगले पर पहुंची पुलिस

इसके कुछ घंटे बाद शनिवार शाम को ही पटना पुलिस की टीम और भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारी 10 सर्कुलर रोड पहुंच गए। सचिवालय एसडीपीओ अनु कुमारी और पदाधिकारियों ने राबड़ी देवी से बात की। उन्हें नियमों के तहत दूसरे आवास में शिफ्ट होने का अनुरोध किया गया।

(रामनगर से राकेश द्विवेदी की रिपोर्ट)

ये भी पढ़ें:राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का फिर से नोटिस, मंत्री को आवंटित हो गया आवास

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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