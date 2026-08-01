सम्राट के मंत्री लखेंद्र पासवान ने कर्मचारी को 50000 की रिश्वत मांगते LIVE पकड़ा, तुरंत बर्खास्त
बिहार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने एससी एसटी विभाग में कार्यरत एक डाटा एंट्री ऑपरेटर कर्मचारी को 50000 रुपये की रिश्वत मांगते फोन पर लाइव पकड़ लिया। इसके बाद कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया। यह मामला चर्चा का विषय बन गया है।
बिहार की सम्राट चौधरी सरकार में एससी एसटी कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान ने विभाग के एक कर्मचारी को फोन पर 50 हजार रुपये की घूस लेते पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने तुरंत उसे बर्खास्त करने का आदेश दे दिया। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा से आए एक फरियादी ने पटना में जन सुनवाई के दौरान मंत्री को शिकायत की थी। इस कार्रवाई से सीतामढ़ी जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में हड़कंप मच गया। मंत्री ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी।
जानकारी के अनुसार, सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड निवासी कमलेश पासवान ने जन सुनवाई के दौरान शनिवार को मंत्री लखेंद्र पासवान से शिकायत की। उन्होंने कहा कि एससी-एसटी एक्ट के तहत मिलने वाली अनुदान राशि जारी करने की एवज में विभाग का एक डाा एंट्री ऑपरेटर उनसे 50 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है।
इस शिकायत को गंभीर रूप से लेते हुए मंत्री ने फरियादी से उस कर्मचारी को तुरंत फोन लगाने को कहा। कॉल रिसीव करने के बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर ने फोन पर 50000 रुपये घूस लेने की मांग दोहरा दी। मंत्री और वहां मौजूद अधिकारियों ने यह लाइव बातचीत सुनी। इसके बाद तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई।
इसके बाद मंत्री लखेंद्र पासवान ने तुरंत सीतामढ़ी के जिला कल्याण पदाधिकारी (डीडब्ल्यूओ) को फोन लिया। उन्होंने फोन पर बात कर आरोपी की पहचान पूछी। अधिकारी ने बताया कि घूस मांगने वाला कर्मचारी का नाम चंदन कुमार है और कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। इसके बाद मंत्री ने उसे तत्काल बर्खास्त करने का निर्देश दिया।
लखेंद्र पासवान ने सीतामढ़ी डीडब्ल्यूओ से एक घंटे के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही कार्यालय की कार्यों की जांच का आदेश भी दिया। मंत्री ने कहा कि सुशासन की सरकार में इस तरह से काम नहीं होगा। अगर घूसखोर कर्मचारी पर कार्रवाई में देरी हुई तो संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी तय की जाएगी।
एक घंटे में बर्खास्त
मंत्री के आदेश के बाद आनन-फानन में सीतामढ़ी जिला कल्याण पदाधिकारी ने डाटा एंट्री ऑपरेटर चंदन कुमार से एक घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर उन्होंने चंदन को तुरंत बर्खास्त कर दिया और उसकी सेवा बेल्ट्रॉन को वापस कर दी।
जीरो टॉलरेंस की नीति- पासवान
मंत्री लखेंद्र पासवान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सम्राट सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। किसी भी लाभार्थी से रिश्वत मांगना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने फरियादी को भरोसा दिलाया कि अगर वह पात्र लाभार्थी हैं, तो नियमानुसार बिना किसी बाधा के अनुदान राशि उन्हें मिल जाएगी। मंत्री के निर्देश पर विभाग ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित का आरोप, घूस में होता है बंदरबाट
पीड़ित लोगों ने बताया कि एक ऑपरेटर इतनी राशि घूस में नहीं ले सकता है। घूस की राशि का बंदरबाट होता है। उन्होंने कहा कि कितने लोग अनुदान के लिए चक्कर काटते हैं। कई बार लोग परेशानी से बचने के लिए घूस दे देते हैं। जो नहीं दे पाते उनका काम ऐसे ही रुका रहता है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।