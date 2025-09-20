मंत्री जीवेश मिश्रा ने तेजस्वी यादव को भेजा कानूनी नोटिस, नकली दवा के आरोप पर माफी मांगने को कहा

नीतीश सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने नकली दवा के आरोप पर 15 दिनों के भीतर तेजस्वी से माफी मांगने को कहा है।

बिहार के नगर विकास मंत्री जिवेश कुमार उर्फ जीवेश मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस तेजस्वी द्वारा जीवेश मिश्रा पर नकली दवा के उत्पादन एवं बिक्री के आरोप लगाने पर भेजा गया है। नीतीश सरकार में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) कोटे से मंत्री नीतीश मिश्रा ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव से कहा कि वे 15 दिनों में सार्वजनिक रूप से माफी मांगें, नहीं तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। नोटिस कथित तौर पर झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक बयानों और न्यायिक कार्यवाही को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के आधार पर भेजा गया है।

अपने वकील के माध्यम से भेजे गए नोटिस में मंत्री ने कहा है कि मामला सिप्रोफ्लाक्सेसिन दवा के उत्पादन और विपणन से जुड़ा है। इस प्रकरण में न्यायिक कार्रवाई से गुजर चुके जीवेश मिश्रा को सेशन कोर्ट से राहत भी मिल चुकी है। इसके बावजूद तेजस्वी यादव ने उनके खिलाफ नकली दवा के उत्पादन-बिक्री का आरोप लगाया है।

नोटिस में कहा गया है कि तेजस्वी ने मंत्री जिवेश कुमार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। अगर वे क्षमायाचना नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ दीवानी के साथ फौजदारी का भी मुकदमा होगा। बता दें कि पिछले दिनों दरभंगा के एक पुलिस थाने में तेजस्वी यादव मंत्री जीवेश मिश्रा के खिलाफ पत्रकार की पिटाई की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे।