मंत्री के काफिले की गाड़ी ने 3 को टक्कर मार दी, भाग रहे हरि सहनी को लोगों ने घेर लिया

दरभंगा के सिमरी में मंत्री हरि सहनी के काफिले की कार ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। इससे धार्मिक कार्यक्रम में अफरा-तफरी मच गई। मौके से भाग रहे मंत्री की गाड़ी को लोगों ने घेर कर रोक दिया।

बिहार के दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा में नीतीश सरकार में मंत्री हरि सहनी के काफिले की गाड़ी ने एक महिला समेत 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। घबराकर मंत्री अपनी गाड़ी को वहां से भगाने लगे। मगर लोगों ने उन्हें घेर लिया। यह हादसा सिमरी थाना क्षेत्र के बनौली में शनिवार देर रात को हुआ था। घटनास्थल के पास जन्माष्टमी का कार्यक्रम चल रहा था, जिससे अफरातफरी का माहौल बन गया।

जानकारी के अनुसार बिहार के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हरि सहनी के काफिले में शामिल स्कॉर्ट गाड़ी की टक्कर से एक महिला सहित तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे के बाद मंत्री की गाड़ी पीछे की ओर तेजी से भागने लगी। इससे वहां लगी लेजर लाइट क्षतिग्रस्त हो गई। इससे वहां अंधेरा छा गया। अंधेरे में चीख-पुकार के बीच मंत्री की गाड़ी जैसे-तैसे वहां से निकल गई।

हालांकि एस्कॉर्ट गाड़ी और उसके ड्राइवर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। उसे सिमरी पुलिस के हवाले कर दिया गया। भागने के दौरान में मंत्री हरि सहनी की गाड़ी को भी ग्रामीणों ने घेर लिया। हालांकि, सूझबूझ वाले लोगों ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया। कुछ देर हंगामे के बाद मंत्री को गाड़ी समेत जाने दिया गया।

इस घटना में जख्मी 70 वर्षीय सुरेश भगत, 70 वर्षीय डोमू महतो एवं 65 वर्षीया दुर्गा देवी को इलाज के लिए दरभंगा स्थित डीएमसीएच अस्पताल पहुंचाया गया। वहां उनका इलाज किया जा रहा है। घायल लोग कार्यक्रम में भजन सुन रहे थे, तभी उन्हें ठोकर मार दी गई।

सूचना मिलने पर सिमरी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। थानाध्यक्ष ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने एस्कॉर्ट गाड़ी एवं उसके चालक लहेरियासराय के सैदनगर निवासी सुधीर कुमार को अपने कब्जे में ले लिया है।