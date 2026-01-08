Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsMinister claims Congress MLAs to switch sides after Kharmas creates stir what opposition reaction
खरमास बाद कांग्रेस विधायक बदलेंगे पाला? अब मंत्री के दावे से बिहार में हलचल, क्या बोला विपक्ष

खरमास बाद कांग्रेस विधायक बदलेंगे पाला? अब मंत्री के दावे से बिहार में हलचल, क्या बोला विपक्ष

संक्षेप:

नीतीश सरकार में मंत्री संजय सिंह ने दावा किया है कि खरमास के बाद बिहार कांग्रेस के सभी 6 विधायक पाला बदलकर एनडीए में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक अभी एनडीए नेताओं के संपर्क में हैं।

Jan 08, 2026 03:26 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

खरमास खत्म होने की ओर है और बिहार में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले साल नई सरकार के गठन के बाद से एनडीए नेताओं द्वारा राष्ट्रीय जनता दल (RJD) विधायकों में टूट का दावा किया जा रहा है। अब नीतीश सरकार में मंत्री संजय सिंह ने कांग्रेस विधायकों के भी पाला बदलने का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि खरमास खत्म होते ही कांग्रेस के सभी 6 विधायक पाला बदलकर एनडीए में आ जाएंगे। इस पर अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बिहार सरकार में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) कोटे से मंत्री बने संजय सिंह ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक लगातार एनडीए के संपर्क में हैं। बस कुछ दिन और बाकी हैं। इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। कांग्रेस के सभी विधायक एनडीए में आ जाएंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि खरमास बाद बिहार की राजनीति में बहुत सारे बदलाव होंगे।

इस पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की भी प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों को यह एहसास है कि बिहार की जनता की निष्ठा नीतीश कुमार के प्रति है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर खरमास के बाद खेला होने की बात कही जा रही है।

ये भी पढ़ें:‘RJD के कई विधायक पार्टी छोड़ेंगे..’ जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बड़ा दावा

वहीं, विपक्ष की ओर से मंत्री के इस दावे को खारिज किया गया है। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अनैतिक कामों के लिए मशहूर है। उसे सरकार चलाने का मौका मिला है, तो पलायन, बेहतर गवर्नेंस, गरीबी उन्मूलन जैसे विषयों की बात करनी चाहिए। वह बेवजह ऐसा वातावरण बना रही है।

आरजेडी विधायकों में टूट के भी हो चुके हैं दावे

बता दें कि बिहार की सियासत में इससे पहले एनडीए नेताओं की ओर से लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी में भी टूट के दावे हो चुके हैं। पिछले दिनों भाजपा और जेडीयू के नेताओं ने कहा था कि आरजेडी के विधायकों में बेचैनी है और वे लगातार एनडीए के संपर्क में हैं। खरमास के बाद आरजेडी में टूट होगी और कई विधायक पाला बदलकर सरकार के समर्थन में आ जाएंगे। हालांकि, इन दावों में कितना सच्चाई है, यह आने वाले समय में पता चलेगा। आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद खरमास (मलमास) खत्म होने जा रहा है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Sanjay Singh Bihar Congress Bihar NDA अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।