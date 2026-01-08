खरमास बाद कांग्रेस विधायक बदलेंगे पाला? अब मंत्री के दावे से बिहार में हलचल, क्या बोला विपक्ष
नीतीश सरकार में मंत्री संजय सिंह ने दावा किया है कि खरमास के बाद बिहार कांग्रेस के सभी 6 विधायक पाला बदलकर एनडीए में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक अभी एनडीए नेताओं के संपर्क में हैं।
खरमास खत्म होने की ओर है और बिहार में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले साल नई सरकार के गठन के बाद से एनडीए नेताओं द्वारा राष्ट्रीय जनता दल (RJD) विधायकों में टूट का दावा किया जा रहा है। अब नीतीश सरकार में मंत्री संजय सिंह ने कांग्रेस विधायकों के भी पाला बदलने का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि खरमास खत्म होते ही कांग्रेस के सभी 6 विधायक पाला बदलकर एनडीए में आ जाएंगे। इस पर अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है।
बिहार सरकार में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) कोटे से मंत्री बने संजय सिंह ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक लगातार एनडीए के संपर्क में हैं। बस कुछ दिन और बाकी हैं। इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। कांग्रेस के सभी विधायक एनडीए में आ जाएंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि खरमास बाद बिहार की राजनीति में बहुत सारे बदलाव होंगे।
इस पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की भी प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों को यह एहसास है कि बिहार की जनता की निष्ठा नीतीश कुमार के प्रति है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर खरमास के बाद खेला होने की बात कही जा रही है।
वहीं, विपक्ष की ओर से मंत्री के इस दावे को खारिज किया गया है। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अनैतिक कामों के लिए मशहूर है। उसे सरकार चलाने का मौका मिला है, तो पलायन, बेहतर गवर्नेंस, गरीबी उन्मूलन जैसे विषयों की बात करनी चाहिए। वह बेवजह ऐसा वातावरण बना रही है।
आरजेडी विधायकों में टूट के भी हो चुके हैं दावे
बता दें कि बिहार की सियासत में इससे पहले एनडीए नेताओं की ओर से लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी में भी टूट के दावे हो चुके हैं। पिछले दिनों भाजपा और जेडीयू के नेताओं ने कहा था कि आरजेडी के विधायकों में बेचैनी है और वे लगातार एनडीए के संपर्क में हैं। खरमास के बाद आरजेडी में टूट होगी और कई विधायक पाला बदलकर सरकार के समर्थन में आ जाएंगे। हालांकि, इन दावों में कितना सच्चाई है, यह आने वाले समय में पता चलेगा। आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद खरमास (मलमास) खत्म होने जा रहा है।