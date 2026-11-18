राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मंत्री अशोक चौधरी की विधानपरिषद सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने अशोक चौधरी को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है।

बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की प्रोफेसर पद पर बहाली और विधान परिषद सदस्ता पर राजनीति तेज हो गयी है। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मंत्री अशोक चौधरी की विधानपरिषद सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने अशोक चौधरी को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है। बुधवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने सम्राट चौधरी कैबिनेट के मंत्री पर कई आरोप लगाए। उन्होंने फिल्म अभिनेत्री की राज्यसभा सदस्यता का मामला उठाया।

मनोज झा ने कहा कि बिहार सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री अशोक चौधरी तीन लाभ के पदों पर हैं, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत कानून का उल्लंघन है। इसलिए अविलंब उनकी सदस्यता समाप्त कर उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विधान परिषद का सदस्य रहते हुए 56- 57 साल की उम्र में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए लेक्चरर की नौकरी हासिल की। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी के अलावे किसी को यह सुविधा नहीं दी गयी है।

मनोज झा ने कहा कि 17 अगस्त 2026 को एएन कॉलेज में लेक्चरर के पद पर अपना योगदान दिया। और उसके अगले दिन ही उन्होंने अवधि अवकाश के लिए छुट्टी की अर्जी दी, यह पूरी तरह से नियम और कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल के पास मामला पहुंचा हुआ है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए।

अशोक चौधरी ने कहा कि सदन के सदस्य के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चुने गए। एक साल से पहले वे छुट्टी के लिए योग्य नहीं हैं। अगर प्रोफेसर के पद पर रहते हुए सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित होते तो छुट्टी जायज होता। उन्होंने यह भी कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लाभ के पद पर योगदान के बाद बिहार विधान परिषद की सदस्यता वैध नहीं है।

क्या है मामला? दरअसल, मंत्री डॉ. अशोक चौधरी लाभ के दोहरे पद मामले में घिर गए हैं। मामला उनके विधान पार्षद और सहायक प्राध्यापक पद को लेकर है। इसको लेकर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय सिंडिकेट की आपत्ति के बाद लोकभवन ने महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है। उधर, अशोक चौधरी ने कहा है कि उन्हें इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। राज्यपाल सचिवालय के एक नोट में उनकी प्रोबेशनरी अवधि के दौरान ली गई छुट्टी को नियमों के विपरीत बताते हुए कहा गया है कि शिक्षक पद पर बने रहने की स्थिति में लाभ के पद के प्रावधानों के तहत उनकी विधान परिषद सदस्यता पर भी सवाल उठ सकता है। खास तौर पर यह सवाल उठाया गया है कि कोई व्यक्ति एक साथ मंत्री, विधान परिषद सदस्य और सहायक प्राध्यापक के पद पर कैसे बना रह सकता है।