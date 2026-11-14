मंत्री अशोक चौधरी की असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी पर संकट, छुट्टी पर फंसा पेंच, लोकभवन ने मांगी कानूनी राय

बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी की पटना के एएन कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति पर विवाद गहरा गया है। यूनिवर्सिटी उनकी लियन (अवैतनिक अवकाश) का आवेदन खारिज कर चुका है। मामला राज्यपाल तक पहुंच गया। लोकभवन ने एजी से कानूनी राय मांगी है।

पटना, हिन्दुस्तान टाइम्स। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार में जनता दल यूनाइटेड (JDU) कोटे से मंत्री अशोक चौधरी की असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पर एक बार फिर संकट गहरा गया है। मंत्री रहते असिस्टेंट प्रोफेसर बने अशोक चौधरी के ‘लाभ के पद’ (Office of Profit) के मुद्दे पर विवाद हुआ है और मामला राज्यपाल के पास लोकभवन तक पहुंच गया। लोकभवन ने महाधिवक्ता (AG) एसडी संजय से कानूनी राय मांगी है। अशोक चौधरी ने मंत्री रहते ही असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी में योगदान दिया और अवैतनिक अवकाश पर चले गए। नियमों के अनुसार, प्रोबेशन पीरियड में असिस्टेंट प्रोफेसर को लियन (Lien) यानी अवतैनिक अवकाश नहीं मिलता है।

जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने फरवरी 2026 में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले पटना के एएन कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। जॉइनिंग के अगले दिन ही उन्होंने लियन के लिए आवेदन कर दिया। 19 अगस्त 2026 को यह मामला यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के संज्ञान में लाया गया। सिंडिकेट ने कानून एवं नियमों का हवाला देते हुए इसे मंजूर करने से इनकार कर दिया और मार्गदर्शन के लिए लोकभवन को प्रस्ताव भेज दिया।

लोकभवन और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे एजी इसके बाद लोकभवन ने बिहार के महाधिवक्ता एसडी संजय से इस मामले में सलाह मांगी है। महाधिवक्ता (एजी) ने संबंधित सभी अधिकारियों के साथ इस मामले पर चर्चा की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले वह सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। उन्होंने राज्यपाल के सचिव, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति और अन्य लोगों को चर्चा के लिए बुलाया है।

अशोक चौधरी छुट्टी के हकदार नहीं? लोकभवन की विशेष कार्य पदाधिकारी न्यायिक ने पूर्व में उल्लेख किया कि नियमों के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रोबेशन पीरियड में छुट्टी नहीं मिलती है। अगर कोई व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रहते सांसद, विधायक या एमएलसी चुना जाता है, तो वह अवैतनिक अवकाश यानी लियन (Lien) का हकदार होता है। हालांकि, अशोक चौधरी के मामले में उलटा है। वह पहले से विधान मंडल के सदस्य हैं और मंत्री एवं एमएलसी रहते असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर योगदान दिया। यानी कि उन्होंने जिस आधार पर लियन मांगी है, वो नियमों के अनुसार नहीं है।

अशोक चौधरी की विधान पार्षदी पर भी संकट? अशोक चौधरी मार्च 2021 से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। फरवरी 2026 में उनकी असिस्टेंट प्रोफेसर पर पर नियुक्ति हुई, जबकि उनका एमएलसी कार्यकाल 16 मार्च 2027 को खत्म होगा। लोकभवन के आंतरिक संवाद में कहा गया कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज को बिना स्पष्ट नियमों के एमएलसी रहते अशोक चौधरी की बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। इससे विधान परिषद के सभापति चाहें तो उनकी सदन की सदस्यता रद्द कर सकते हैं।

राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव रहे दीपक कुमार सिंह ने कहा कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम और बिहार सेवा सर्विस कोड समेत अन्य नियमावली के तहत अशोक चौधरी एमएलसी या मंत्री रहते असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के हकदार नहीं थे। उन्होंने लोकभवन में रहते एक नोट में कहा था कि कोई भी सदन का मौजूदा सदस्य नई नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। क्योंकि वह अपनी विधायी कर्तव्यों सेबंधा रहता है और पूर्णकालिक रोजगार के लिए किसी दूसरी जगह अनुबंध नहीं कर सकता है। दीपक कुमार का पिछले सप्ताह ही लोकभवन से तबादला हुआ था।

अशोक चौधरी क्या बोले? मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि विधायक या एमएलसी असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के आवेदन करने से रोकने का कोई कानून या नियम नहीं है, इसलिए उन्होंने इस पद के लिए आवेदन दिया था। उन्होंने कहा, "मेरे पिता का सपना था कि मैं प्रोफेसर बनूं। मैंने उनका सपना पूरा किया। बिहार में 20 सालों से इन पदों पर बहाली नहीं हुई थी। अगर यह बहाली पहले की गई होती, तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती।"