मंत्री अशोक चौधरी की असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी पर संकट, छुट्टी पर फंसा पेंच, लोकभवन ने मांगी कानूनी राय
बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी की पटना के एएन कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति पर विवाद गहरा गया है। यूनिवर्सिटी उनकी लियन (अवैतनिक अवकाश) का आवेदन खारिज कर चुका है। मामला राज्यपाल तक पहुंच गया। लोकभवन ने एजी से कानूनी राय मांगी है।
पटना, हिन्दुस्तान टाइम्स। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार में जनता दल यूनाइटेड (JDU) कोटे से मंत्री अशोक चौधरी की असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पर एक बार फिर संकट गहरा गया है। मंत्री रहते असिस्टेंट प्रोफेसर बने अशोक चौधरी के ‘लाभ के पद’ (Office of Profit) के मुद्दे पर विवाद हुआ है और मामला राज्यपाल के पास लोकभवन तक पहुंच गया। लोकभवन ने महाधिवक्ता (AG) एसडी संजय से कानूनी राय मांगी है। अशोक चौधरी ने मंत्री रहते ही असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी में योगदान दिया और अवैतनिक अवकाश पर चले गए। नियमों के अनुसार, प्रोबेशन पीरियड में असिस्टेंट प्रोफेसर को लियन (Lien) यानी अवतैनिक अवकाश नहीं मिलता है।
जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने फरवरी 2026 में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले पटना के एएन कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। जॉइनिंग के अगले दिन ही उन्होंने लियन के लिए आवेदन कर दिया। 19 अगस्त 2026 को यह मामला यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के संज्ञान में लाया गया। सिंडिकेट ने कानून एवं नियमों का हवाला देते हुए इसे मंजूर करने से इनकार कर दिया और मार्गदर्शन के लिए लोकभवन को प्रस्ताव भेज दिया।
लोकभवन और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे एजी
इसके बाद लोकभवन ने बिहार के महाधिवक्ता एसडी संजय से इस मामले में सलाह मांगी है। महाधिवक्ता (एजी) ने संबंधित सभी अधिकारियों के साथ इस मामले पर चर्चा की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले वह सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। उन्होंने राज्यपाल के सचिव, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति और अन्य लोगों को चर्चा के लिए बुलाया है।
अशोक चौधरी छुट्टी के हकदार नहीं?
लोकभवन की विशेष कार्य पदाधिकारी न्यायिक ने पूर्व में उल्लेख किया कि नियमों के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रोबेशन पीरियड में छुट्टी नहीं मिलती है। अगर कोई व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रहते सांसद, विधायक या एमएलसी चुना जाता है, तो वह अवैतनिक अवकाश यानी लियन (Lien) का हकदार होता है। हालांकि, अशोक चौधरी के मामले में उलटा है। वह पहले से विधान मंडल के सदस्य हैं और मंत्री एवं एमएलसी रहते असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर योगदान दिया। यानी कि उन्होंने जिस आधार पर लियन मांगी है, वो नियमों के अनुसार नहीं है।
अशोक चौधरी की विधान पार्षदी पर भी संकट?
अशोक चौधरी मार्च 2021 से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। फरवरी 2026 में उनकी असिस्टेंट प्रोफेसर पर पर नियुक्ति हुई, जबकि उनका एमएलसी कार्यकाल 16 मार्च 2027 को खत्म होगा। लोकभवन के आंतरिक संवाद में कहा गया कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज को बिना स्पष्ट नियमों के एमएलसी रहते अशोक चौधरी की बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। इससे विधान परिषद के सभापति चाहें तो उनकी सदन की सदस्यता रद्द कर सकते हैं।
राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव रहे दीपक कुमार सिंह ने कहा कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम और बिहार सेवा सर्विस कोड समेत अन्य नियमावली के तहत अशोक चौधरी एमएलसी या मंत्री रहते असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के हकदार नहीं थे। उन्होंने लोकभवन में रहते एक नोट में कहा था कि कोई भी सदन का मौजूदा सदस्य नई नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। क्योंकि वह अपनी विधायी कर्तव्यों सेबंधा रहता है और पूर्णकालिक रोजगार के लिए किसी दूसरी जगह अनुबंध नहीं कर सकता है। दीपक कुमार का पिछले सप्ताह ही लोकभवन से तबादला हुआ था।
अशोक चौधरी क्या बोले?
मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि विधायक या एमएलसी असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के आवेदन करने से रोकने का कोई कानून या नियम नहीं है, इसलिए उन्होंने इस पद के लिए आवेदन दिया था। उन्होंने कहा, "मेरे पिता का सपना था कि मैं प्रोफेसर बनूं। मैंने उनका सपना पूरा किया। बिहार में 20 सालों से इन पदों पर बहाली नहीं हुई थी। अगर यह बहाली पहले की गई होती, तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती।"
मंत्री ने यह भी कहा कि वह दलित वर्ग से आते हैं इसलिए उनकी नियुक्ति पर विवाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं जिसमें आयोग के सदस्य, विधायक, सांसद लियन के लिए आवेदन कर चुके हैं। मैंने भी असिस्टेंट प्रोफेसर का कार्यभार सभालने के बाद ही लियन के लिए आवेदन किया। मेरी उम्र 60 साल के करीब हो चुकी है और असिस्टेंट प्रोफेसरों की रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष है। यदि मुझे एक विकल्प चुनना पड़े, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।"
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।