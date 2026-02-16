मंत्री अशोक चौधरी बन गए असिस्टेंट प्रोफेसर, नाम विवाद में क्लीन चिट के बाद नियुक्ति

बिहार सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) के पद पर नियुक्ति मिल गई है। वे एएन कॉलेज में छात्र-छात्राओं को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे।

बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी अब कॉलेज में पढ़ाते हुए नजर आएंगे। नाम को लेकर हुए विवाद में उनकी नियुक्ति अटक गई थी। इस मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी पटना के एएन कॉलेज में राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद सिंह ने सोमवार को उन्हें जॉइनिंग कराई।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से क्लीन चिट मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने मंत्री अशोक चौधरी की नियुक्ति के संबंध में पत्र जारी किया। इसके बाद पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति उपेंद्र प्रसाद और कुलसचिव अबू बकर रिजवी ने उन्हें नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर मगध विश्वविद्यालय के कुलपति शशि प्रताप शाही भी मौजूद रहे।

मंत्री ने सोमवार को जॉइनिंग के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीर भी शेयर की। उन्होंने कहा कि आज का दिन उनके लिए गौरव का क्षण है। वह पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सहायक प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं शुरू करने जा रहे हैं।

2020 में निकली थी बहाली, 2025 में आया था रिजल्ट रिपोर्ट्स के अनुसार, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने 2020 में विभिन्न कॉलेजों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली थी। अशोक चौधरी ने भी इसमें आवेदन किया था। साक्षात्कार के बाद 2025 में आयोग ने इसका रिजल्ट जारी किया था। इसमें 274 उम्मीदवारों का चयन किया गया, जिसमें मंत्री का भी नाम था।

हालांकि, बाद में मंत्री की नियुक्ति अटक गई थी। शिक्षा विभाग ने उनकी नियुक्ति को होल्ड पर रख दिया था। बताया गया कि उनके आवेदन में कुछ कमी पाई गई थी। इसके बाद विभाग ने बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग से मंतव्य मांग। वहां से क्लीन चिट मिलने के बाद मंत्री की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया।

नाम के चक्कर में अटक गई थी नियुक्ति रिपोर्ट्स के अनुसार, मंत्री के नाम को लेकर विवाद उठा था। कहा गया कि उनके सर्टिफिकेट में अशोक कुमार नाम है, जबकि चुनावी हलफनामे में वे अशोक चौधरी नाम का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से उनकी नियुक्ति अटकी थी।