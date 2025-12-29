मंत्री अशोक चौधरी की असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति अटकी; शिक्षा मंत्री बोले- कुछ कमी है

संक्षेप: बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति अटक गई है। जिसकी वजह बताते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सर्टिफिकेट में कमियां पायी गई हैं। इस पूरे मामले को गहराई से देखा जा रहा है।

बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति क्यों अटकी है, इसका जवाब सोमवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उन्होने कहा कि सहायक प्रोफेसर के लिए अशोक चौधरी (मंत्री) की अनुशंसा शिक्षा विभाग को मिली थी। लेकिन इसमें कुछ कमी पाई गई थी। इस कारण दोबारा बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग से मनतव्य मांगा गया है। विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई है और कुछ सर्टिफिकेट में कमियां पायी गई हैं। इस पूरे मामले को गहराई से देखा जा रहा है और जो भी अंतर सामने आए हैं, उनकी जांच की जा रही है। जिसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

आपको बता दें बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने राजनीतिक विज्ञान विषय की चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद 274 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा शिक्षा विभाग से विधानसभा चुनाव से पहले की थी। लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया रोक दी गई। जिसकी वजह डॉ. अशोक चौधरी के सर्टिफिकेट में खामियां बताई जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि अशोक चौधरी दो नाम का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपने शैक्षणिक सर्टिफिकेट में अशोक कुमार और अपने चुनावी हलफनामे में अशोक चौधरी लिखा है। जो नियुक्त में देरी होने की अहम वजह बताई जा रही है।

आपको बता दें अशोक कुमार चौधरी का चयन बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (BSUSC) की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हुआ है। BSUSC ने राजनीतिक विज्ञान विभाग में 280 रिक्तियों के लिए विज्ञापन दिया था, जिनमें से 274 उम्मीदवार चुने गए हैं। अशोक कुमार चौधरी भी उनमें से एक हैं। वहीं इस मामले पर आरजेडी नेता एजाज अहमद ने कहा कि जिस तरह पब्लिक डोमेन में सच और सच्चाई सामने आ गई है। उससे ध्यान भटकाने के लिए शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जांच कराई जाएगी। लेकिन उन पर कब कार्रवाई होगी, जिसने अशोर चौधरी को डिग्री दी।