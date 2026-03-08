Hindustan Hindi News
खनन अधिकारी पर जानलेवा हमला, दो महिला पुलिस भी जख्मी; जब्त गाड़ी और आरोपित को खींच ले गए तस्कर

Mar 08, 2026 10:52 pm IST Sudhir Kumar
लाठी-डंडे से लैस लोग पहुंचते ही खान निरीक्षक व उनके ड्राइवर पर लाठियां बरसाने लगे। धंधेबाजों ने ईंट- पत्थर चलाकर वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया।

बिहार के छपरा में बेलगाम बालू माफिया ने खान निरीक्षक और पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। लाठी, डंडे और पत्थर से हमला करके खान निरीक्षक, दो महिला पुलिसकर्मी समेत चार घायल कर दिया। हमलावरों ने खान निरीक्षक की सरकारी स्कॉर्पियो गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। खान निरीक्षक के साथ ड्यूटी में तैनात महिला पुलिसकर्मी जान बचा कर किसी तरह भागीं।

छपरा नगर थाना क्षेत्र के दहियांवा स्थित जगदम कॉलेज के पास रविवार की सुबह की है। जख्मी खान निरीक्षक और चालक का अस्पताल में उपचार कराया गया। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गयी है। तस्कर बालू लदे ट्रैक्टर, बाइक और पकड़े गये आरोपित को जबरन छुड़ा ले गए। हालांकि बाद में ट्रैक्टर का टायर पंक्चर होने के बाद उसे फिर जब्त कर लिया गया। इधर मौना चौक पर बालू तस्करी के खिलाफ छापेमारी में असामाजिक तत्व जिला पुलिस से उलझ गए और पुलिस के वाहन को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया।

जानकारी के मुताबिक, खान निरीक्षक प्रदीप कुमार महिला पुलिस बल के साथ जगदम कॉलेज ढाला के पास अवैध बालू लदे वाहनों को पकड़ने के लिए निकले थे। वहां सफेद बालू लदा एक ट्रैक्टर मिला। उसकी जांच की गई तो ड्राइवर के पास आनॅलाइन चालान नहीं था। खान निरीक्षक ने ट्रैक्टर को थाने ले चलने की बात की। तब तक आसपास से पासर (वाहन को पुलिस की नजरों से बचाकर पास करा देने वाला) आ पहुंचे। इस पर खान निरीक्षक ने होमगार्ड के जवान से पासर को वाहन में बैठाने की बात कही। गाड़ी में बैठते ही पासर ने अपने मोबाइल से कॉल कर लगभग 20-25 लोगों को बुला लिया। लाठी-डंडे से लैस लोग पहुंचते ही खान निरीक्षक व उनके ड्राइवर पर लाठियां बरसाने लगे। धंधेबाजों ने ईंट- पत्थर चलाकर वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। रेलवे ढाला बंद रहने के कारण अफसर, ड्राइवर कुलदीप व एक महिला पुलिस इन धंधेबाजों के हमले का शिकार हो गए।

सूचना मिलने के बाद सारण रेंज के डीआईजी निलेश कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार, एडिशनल एसपी राम पुकार सिंह, सदर एसडीओ नितेश कुमार, मुफस्सिल थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर रंजीत कुमार, टाउन थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर संजीव कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू की।पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। इस दौरान भागने के क्रम में पुलिस ने एक लाइनर का मोबाइल फोन भी बरामद किया है। एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है।

विभाग और पुलिस की छापेमारी में भी गाड़ी को क्षति का प्रयास

खान निरीक्षक पर हमले की घटना के बाद सक्रिय हुई जिला पुलिस ने वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण के निर्देशन में बालू कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी की। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर-1 के नेतृत्व में नगर थाना पुलिस व जिला खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध खनन, परिवहन व भंडारण के विरुद्ध विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नगर थाना क्षेत्र के मौना चौक के समीप बालू लदे बिना वैध चालान वाले ट्रैक्टर-ट्रेलर को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वाहन चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।

इसी क्रम में छापेमारी के दौरान कुछ स्थानीय असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने और सरकारी वाहन को क्षति पहुँचाने का प्रयास किया गया। उक्त घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर संलिप्त व्यक्तियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

