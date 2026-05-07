खनन माफिया से बिहार की नदियों को खतरा; बूढ़ी गंडक पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्यों बैठाई जांच?

एक जनिहत याचिका में दावा किया गया है कि नदी तट से करीब डेढ़ लाख क्यूबिक मीटर बालू की खुदाई हो चुकी है, जिससे मुजफ्फरपुर शहर से लेकर समस्तीपुर और खगड़िया तक बाढ़ का संकट पैदा हो गया है।

Bihar News: बिहार में खनन माफिया नदियों के खतरा बन गए हैं। इनके कारनामों से नदियों के अस्तित्व पर संकट छाने लगा है। मुजफ्फरपुर की बूढ़ी गंडक नदी तट से लगातार बालू चोरी के कारण इसके अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो गया है। शिकायत मिलने के बाद एनजीटी ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। आदेश के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी ऐक्शन में आ गए हैं।

एक जनिहत याचिका में दावा किया गया है कि नदी तट से करीब डेढ़ लाख क्यूबिक मीटर बालू की खुदाई हो चुकी है, जिससे मुजफ्फरपुर शहर से लेकर समस्तीपुर और खगड़िया तक बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और एक संयुक्त जांच कमेटी बना दी है। ट्रिब्यूनल ने जांच कमेटी को अपनी विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए एक माह समय दिया है। वही जांच की निगरानी के लिए दो वैज्ञानिकों को विशेष तौर से तैनात कर दिया है।

एनजीटी ने बताया है कि जनहित यााचिका डालने वाले का आरोप है कि उसने इसकी शिकायत जिला स्तर पर अधिकारियों से कई बार की, लेकिन शिकायत अनसुनी कर दी गई। याचिका में कहा गया है कि यह नदी शहर के बिल्कुल करीब है, इस कारण मुजफ्फरपुर शहर पर खतरा मंडरा रहा है। साथ ही यहां बने चंदवारा पुल से लेकर समस्तीपुर और खगड़िया तक नदी के बहाव के साथ-साथ हजारों एकड़ खेतों में फसल बोने काटने पर संकट है। एनजीटी ने इस मामले की जांच का आदेश देते हुए एक संयुक्त समिति बनायी है, जिसमें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव व डीएम को शामिल किया गया है। मुजफ्फरपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन को इस संयुक्त समिति का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। एनजीटी ने संयुक्त समिति को एक सप्ताह में संक्षिप्त और एक माह में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है, ताकि मामले में समुचित आदेश पारित किया जा सके। एनजीटी में इस जनहित याचिका की अगली सुनवाई 19 मई को होनी है।