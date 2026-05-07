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खनन माफिया से बिहार की नदियों को खतरा; बूढ़ी गंडक पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्यों बैठाई जांच?

May 07, 2026 09:42 am ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, विशेष संवाददाता
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एक जनिहत याचिका में दावा किया गया है कि नदी तट से करीब डेढ़ लाख क्यूबिक मीटर बालू की खुदाई हो चुकी है, जिससे मुजफ्फरपुर शहर से लेकर समस्तीपुर और खगड़िया तक बाढ़ का संकट पैदा हो गया है।

खनन माफिया से बिहार की नदियों को खतरा; बूढ़ी गंडक पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्यों बैठाई जांच?

Bihar News: बिहार में खनन माफिया नदियों के खतरा बन गए हैं। इनके कारनामों से नदियों के अस्तित्व पर संकट छाने लगा है। मुजफ्फरपुर की बूढ़ी गंडक नदी तट से लगातार बालू चोरी के कारण इसके अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो गया है। शिकायत मिलने के बाद एनजीटी ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। आदेश के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी ऐक्शन में आ गए हैं।

एक जनिहत याचिका में दावा किया गया है कि नदी तट से करीब डेढ़ लाख क्यूबिक मीटर बालू की खुदाई हो चुकी है, जिससे मुजफ्फरपुर शहर से लेकर समस्तीपुर और खगड़िया तक बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और एक संयुक्त जांच कमेटी बना दी है। ट्रिब्यूनल ने जांच कमेटी को अपनी विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए एक माह समय दिया है। वही जांच की निगरानी के लिए दो वैज्ञानिकों को विशेष तौर से तैनात कर दिया है।

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एनजीटी ने बताया है कि जनहित यााचिका डालने वाले का आरोप है कि उसने इसकी शिकायत जिला स्तर पर अधिकारियों से कई बार की, लेकिन शिकायत अनसुनी कर दी गई। याचिका में कहा गया है कि यह नदी शहर के बिल्कुल करीब है, इस कारण मुजफ्फरपुर शहर पर खतरा मंडरा रहा है। साथ ही यहां बने चंदवारा पुल से लेकर समस्तीपुर और खगड़िया तक नदी के बहाव के साथ-साथ हजारों एकड़ खेतों में फसल बोने काटने पर संकट है। एनजीटी ने इस मामले की जांच का आदेश देते हुए एक संयुक्त समिति बनायी है, जिसमें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव व डीएम को शामिल किया गया है। मुजफ्फरपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन को इस संयुक्त समिति का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। एनजीटी ने संयुक्त समिति को एक सप्ताह में संक्षिप्त और एक माह में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है, ताकि मामले में समुचित आदेश पारित किया जा सके। एनजीटी में इस जनहित याचिका की अगली सुनवाई 19 मई को होनी है।

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बागमती में भी अवैध खनन की आ चुकी है रिपोर्ट

बूढ़ी गंडक में अवैध खनन का मामला आने से पहले जिले के बागमती में भी अवैध खनन की खुफिया रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट आने के बाद गृह विभाग ने डेढ़ दर्जन खनन माफिया की सूची भी जारी की थी। जिले में हो रहे अवैध खनन को लेकर ग्रीन ट्रिब्यूनल का यह आदेश गंभीर है, जिसके बाद खनन माफिया में हड़कंप मचा है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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