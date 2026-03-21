डीएम के आदेश पर गिरफ्तार माइनिंग इंस्पेक्टर थाने से हुआ फरार, 12 बालू घाटों पर कराता था अवैध खनन
गोपालगंज में 12 बालू घाटों की बीते सत्र में नीलामी नहीं हुई थी। इस वर्ष नीलामी नहीं होने पर डीएम पवन कुमार सिन्हा ने खनन विभाग से पूछताछ की। बताया गया कि जिले में बालूघाट नहीं रहे। सभी घाट अब खेत बन गए हैं। जांच में घाटों पर खनन के प्रमाण मिलने पर कार्रवाई हो गई।
बिहार के गोपालगंज में एक माइनिंग इंस्पेक्टर गिरफ्तारी के बाद थाने से फरार हो गया। जिले के दियारा क्षेत्र में अवैध बालू खनन के मामले में खनन निरीक्षक को शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। खनन निरीक्षक सौरभ अभिषेक पर डीएम के निर्देश पर जादोपुर थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई की। फरार खान निरीक्षक की तलाशी में पुलिस छापेमारी की जा रही है।
दरअसल, सदर प्रखंड के दियारा क्षेत्र में स्थित 12 बालू घाटों की बीते सत्र में नीलामी नहीं हुई थी। इस वर्ष नीलामी नहीं होने पर डीएम पवन कुमार सिन्हा ने खनन विभाग से पूछताछ की। बताया गया कि जिले में बालूघाट नहीं रहे। सभी घाट अब खेत बन गए हैं। डीएम ने शुक्रवार को सभी घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान खनन निरीक्षक डीएम को वास्तविक स्थल पर ले जाने के बजाय करीब चार किमी तक इधर-उधर घुमाते रहे। इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम खुद घाटों पर पहुंच गए। जांच में अवैध खनन की पुष्टि होने पर डीएम ने कार्रवाई का निर्देश दिया।
आरोप है कि आरोपी खान निरीक्षक ने डीएम के साथ धोखेबाजी की इस बीच बालू घाटों से जेसीबी व डंपरों को भी हटा दिया गया। डीएम के आदेश र जादोपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर खनन निरीक्षक को गिरफ्तार किया गया है। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि बालू घाटों की नीलामी नहीं होने के मामले में खनन निरीक्षक की संलिप्तता उजागर हुई है। अब जिले के अन्य बालू घाटों का वरीय पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर नीलामी के लिए कार्रवाई की जाएगी।
खनन निरीक्षक की गिरफ्तारी के बाद अवैध खनन करनेवालों में हड़कंप मचा हुआ है। बरौली सहित कई इलाकों में गंडक में अवैध खनन की पहले भी शिकायत मिली थी। इधर,देर शाम गिरफ्तार खनन निरीक्षक अभिषेक सौरभ के थाने से फरार हो जाने की चर्चा है। देर रात इसकी पुष्टि विभाग के अधिकारी द्वारा कर दी गई। फरार इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। उसकी फरारी से पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा है।
बिहार में खनन माफिया से विभागीय अधिकारियों की मिली भगत का यह पहला मामला नहीं है। खनन मफिया यहां इतने ढीठ हैं कि छापेमारी करने पहुंची टीम पर हमला कर देते हैं। कहा जाता है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से माफिया को अंदर की जानकारी मिल जाती है। बिहार में माफिया से सांठ-गांठ करने वाले कई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो चुकी है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें