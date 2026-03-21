डीएम के आदेश पर गिरफ्तार माइनिंग इंस्पेक्टर थाने से हुआ फरार, 12 बालू घाटों पर कराता था अवैध खनन

गोपालगंज में 12 बालू घाटों की बीते सत्र में नीलामी नहीं हुई थी। इस वर्ष नीलामी नहीं होने पर डीएम पवन कुमार सिन्हा ने खनन विभाग से पूछताछ की। बताया गया कि जिले में बालूघाट नहीं रहे। सभी घाट अब खेत बन गए हैं। जांच में घाटों पर खनन के प्रमाण मिलने पर कार्रवाई हो गई।

बिहार के गोपालगंज में एक माइनिंग इंस्पेक्टर गिरफ्तारी के बाद थाने से फरार हो गया। जिले के दियारा क्षेत्र में अवैध बालू खनन के मामले में खनन निरीक्षक को शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। खनन निरीक्षक सौरभ अभिषेक पर डीएम के निर्देश पर जादोपुर थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई की। फरार खान निरीक्षक की तलाशी में पुलिस छापेमारी की जा रही है।

दरअसल, सदर प्रखंड के दियारा क्षेत्र में स्थित 12 बालू घाटों की बीते सत्र में नीलामी नहीं हुई थी। इस वर्ष नीलामी नहीं होने पर डीएम पवन कुमार सिन्हा ने खनन विभाग से पूछताछ की। बताया गया कि जिले में बालूघाट नहीं रहे। सभी घाट अब खेत बन गए हैं। डीएम ने शुक्रवार को सभी घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान खनन निरीक्षक डीएम को वास्तविक स्थल पर ले जाने के बजाय करीब चार किमी तक इधर-उधर घुमाते रहे। इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम खुद घाटों पर पहुंच गए। जांच में अवैध खनन की पुष्टि होने पर डीएम ने कार्रवाई का निर्देश दिया।

आरोप है कि आरोपी खान निरीक्षक ने डीएम के साथ धोखेबाजी की इस बीच बालू घाटों से जेसीबी व डंपरों को भी हटा दिया गया। डीएम के आदेश र जादोपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर खनन निरीक्षक को गिरफ्तार किया गया है। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि बालू घाटों की नीलामी नहीं होने के मामले में खनन निरीक्षक की संलिप्तता उजागर हुई है। अब जिले के अन्य बालू घाटों का वरीय पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर नीलामी के लिए कार्रवाई की जाएगी।

खनन निरीक्षक की गिरफ्तारी के बाद अवैध खनन करनेवालों में हड़कंप मचा हुआ है। बरौली सहित कई इलाकों में गंडक में अवैध खनन की पहले भी शिकायत मिली थी। इधर,देर शाम गिरफ्तार खनन निरीक्षक अभिषेक सौरभ के थाने से फरार हो जाने की चर्चा है। देर रात इसकी पुष्टि विभाग के अधिकारी द्वारा कर दी गई। फरार इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। उसकी फरारी से पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा है।