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बिहार में न्यूनतम मजदूरी 7 से 10 रुपये बढ़ी, साढ़े तीन करोड़ कामगारों को फायदा; अब कितने पैसे मिलेंगे

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बता दें कि कुशल श्रेणी में 50 तरह के कामगारों को रखा गया है और इसमें नौ रुपये रोजाना की वृद्धि की गई है। जबकि अतिकुशल श्रेणी में 21 तरह के कामगारों को रखा गया है और इनकी न्यूनतम मजदूरी में 10 रुपये रोजाना की वृद्धि की गई है।

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बिहार में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के साढ़े तीन करोड़ से अधिक असंगठित व संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सुखद खबर है। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि कर दी है। अधिसूचना के अनुसार अब मजदूरों को रोजाना सात से 10 रुपये अधिक मिलेंगे। नई मजदूरी दर बीते एक अक्तूबर के प्रभाव से ही लागू होगी। राज्य के कुल कामगारों में 90 फीसदी यानी 3.26 करोड़ से अधिक असंगठित क्षेत्र में हैं। सरकार ने कामगारों को चार श्रेणी में बांटा है। अकुशल श्रेणी में 31 तरह के कामगार हैं। इनकी न्यूनतम मजदूरी में रोजाना सात रुपये की वृद्धि की गई है। अर्धकुशल श्रेणी में 40 तरह के कामगार हैं। इनकी न्यूनतम मजदूरी में भी सात रुपये रोजाना की वृद्धि की गई है।

कुशल श्रेणी में 50 तरह के कामगारों को रखा गया है और इसमें नौ रुपये रोजाना की वृद्धि की गई है। जबकि अतिकुशल श्रेणी में 21 तरह के कामगारों को रखा गया है और इनकी न्यूनतम मजदूरी में 10 रुपये रोजाना की वृद्धि की गई है। विभाग की ओर से साल में दो बार एक अक्तूबर और एक अप्रैल को नई मजदूरी दर लागू होती है। तकनीकी कारणों से एक अक्तूबर के पहले विभाग न्यूनतम मजदूरी दर नहीं बढ़ा सका था। लेकिन मंगलवार को जारी अधिसूचना एक अक्तूबर से ही प्रभावी होगी।

मजदूरी नहीं मिले तो करें शिकायत

राज्य सरकार ने पहली बार सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम मजदूरी की श्रेणी में लाया है। शिक्षक, नर्स या अन्य अतिकुशल कामगारों को भी हर हाल में न्यूनतम मजदूरी देनी होगी। यानी शिक्षक या नर्स को कम से कम 17 हजार 732 रुपये देने होंगे। बिहार में निजी स्कूलों या अस्पतालों में इसका पालन नहीं हो रहा है। विभाग ने कहा है कि अगर किसी कामगार को न्यूनतम मजदूरी का लाभ नहीं मिल रहा है तो वे प्रखंडों में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जिलों में श्रम अधीक्षक या पटना में नियोजन भवन में अवस्थित विभागीय मुख्यालय में भी शिकायत कर सकते हैं।

शिकायत के बाद अगर अधिकारियों की जांच में मामला सही पाया गया तो नियोक्ताओं पर 50 हजार तक का जुर्माना लग सकता है। विभाग ने एक टोल फ्री नंबर 155214 भी जारी किया है। न्यूनतम मजदूरी की निगरानी के लिए विभाग जल्द ही एक पोर्टल लांच करने जा रहा है। इसका मकसद सभी कामगारों को न्यूनतम मजदूरी दिलाना है।

खेती के लिए भी दर तय

विभाग ने कटनी कार्य को छोड़कर अन्य कामों के लिए 413 रुपए रोजाना से 419 रुपये रोजाना कर दिया है। ट्रैक्टर ड्राईवर व पम्प ऑपरेटर के लिए 14 हजार 947 रुपए मासिक से बढ़ाकर 15 हजार 180 रुपए किया गया है। ट्रैक्टर खलासी का 11633 रुपए मासिक को बढ़ाकर 11814 रुपए जबकि कटनी में काटी गई फसल के 10 बोझा में एक बोझा किया गया है।

एक नजर में

श्रेणी - अभी - नई दर

अकुशल - 436 - 443

अर्धकुशल - 452 - 459

कुशल - 551 - 560

अतिकुशल - 672 - 682

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि नई मजदूरी दर एक अक्तूबर से ही प्रभावी होगी। न्यूनतम मजदूरी में 7 से 10 रुपए रोजाना की वृद्धि की गई है। अब कामगारों को पहले की तुलना में अधिक पैसा मिलेगा जिससे उन्हें सुविधा होगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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