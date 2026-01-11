ग्रिल बनाने की आड़ में मिनी गन फैक्ट्री; चाचा-भतीजे अवैध हथियार बना रहे थे, इतना सामान मिला

संक्षेप: रोहतास जिले में ग्रिल निर्माण की आड़ में चल रही मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में चाचा-भतीजा समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से अवैध हथियार और तमाम सामान बरामद हुआ है।

रोहतास पुलिस ने अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए चाचा-भतीजा समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से दो कट्टा, एक कारतूस, एक मैगजीन, एक खोखा, पेचकश, लोहा काटने का औजार, दो लोहे के रॉड आदि बरामद किये हैं। रविवार को प्रेसवार्ता कर एसपी रौशन कुमार ने बताया कि सूचना मिली कि काराकाट थाना क्षेत्र के देव मार्केण्डेय (परसर) गांव के पास रामाशंकर शर्मा व उसका भतीजा सोनू कुमार ग्रिल निर्माण की आड़ में अवैध रूप से अग्नेयास्त्र का निर्माण, बिक्री व मरम्मत करते हैं।

इसके बाद सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिक्रमगंज के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। जिसमें थानाध्यक्ष काराकाट, कच्छवां थानाध्यक्ष तथा तकनीकी सहायता के लिए जिला आसूचना इकाई को भी शामिल किया गया। गठित टीम ने काराकाट थाना क्षेत्र के देव मार्कण्डेय (परसर) गांव के पास स्थित रामाशंकर शर्मा की दुकान पर छापेमारी कर रामाशंकर शर्मा और सोनू कुमार को गिरफ्तार किया। साथ ही अवैध हथियार और निर्माण सामग्री जब्त की।