ग्रिल बनाने की आड़ में मिनी गन फैक्ट्री; चाचा-भतीजे अवैध हथियार बना रहे थे, इतना सामान मिला

संक्षेप:

रोहतास जिले में ग्रिल निर्माण की आड़ में चल रही मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में चाचा-भतीजा समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से अवैध हथियार और तमाम सामान बरामद हुआ है।

Jan 11, 2026 08:46 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, नगर संवाददाता, सासाराम
रोहतास पुलिस ने अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए चाचा-भतीजा समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से दो कट्टा, एक कारतूस, एक मैगजीन, एक खोखा, पेचकश, लोहा काटने का औजार, दो लोहे के रॉड आदि बरामद किये हैं। रविवार को प्रेसवार्ता कर एसपी रौशन कुमार ने बताया कि सूचना मिली कि काराकाट थाना क्षेत्र के देव मार्केण्डेय (परसर) गांव के पास रामाशंकर शर्मा व उसका भतीजा सोनू कुमार ग्रिल निर्माण की आड़ में अवैध रूप से अग्नेयास्त्र का निर्माण, बिक्री व मरम्मत करते हैं।

इसके बाद सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिक्रमगंज के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। जिसमें थानाध्यक्ष काराकाट, कच्छवां थानाध्यक्ष तथा तकनीकी सहायता के लिए जिला आसूचना इकाई को भी शामिल किया गया। गठित टीम ने काराकाट थाना क्षेत्र के देव मार्कण्डेय (परसर) गांव के पास स्थित रामाशंकर शर्मा की दुकान पर छापेमारी कर रामाशंकर शर्मा और सोनू कुमार को गिरफ्तार किया। साथ ही अवैध हथियार और निर्माण सामग्री जब्त की।

टीम के समक्ष पूछताछ में रामाशंकर शर्मा ने स्वीकार किया कि वह अपनी दुकान की आड़ में देसी क‌ट्टा/पिस्टल का निर्माण, मरम्मत तथा बिक्री करते हैं। पूछताछ में उसने बताया कि इस कार्य में कच्छवां थाना क्षेत्र के दनवार निवासी शशि सिंह भी सहयोगी हैं। इसके बाद शशि सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपितों के आपराधिक इतिहास के संबंध में जांच की जा रही है।