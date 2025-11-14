Hindustan Hindi News
Minapur Assembly Seat Result 2025
Minapur Result LIVE:मीनापुर चुनाव नतीजा; जेडीयू के अजय कुमार और आरजेडी के राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Minapur Assembly Seat Result LIVE 2025: मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा सीट की काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आरजेडी के राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव तीसरी जीत दर्ज करते हैं या उन्हें जेडीयू के अजय कुशवाहा हरा देते हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से निर्धारित है।

Fri, 14 Nov 2025 05:25 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Minapur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर की मीनापुर असेंबली सीट की लड़ाई दिलचस्प है। बीजेपी से जदयू में आए अजय कुशवाहा उनकी लगातार तीसरी जीत पर ब्रेक लगा सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल(आरजेडी) उम्मीदवार और तेजस्वी यादव के खास राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। मुन्ना यादव की हार से अजय अपने पिता दिनेश प्रसाद(पूर्व मंत्री) की सीट पर कब्जा जमाने में कामयाब होंगे। सहनी वोट बैंक की उम्मीद में जन सुराज ने तेज नारायण को टिकट दिया है। पहले चरण में 6 नवम्बर को मीनापुर में बिहार में सबसे अधिक 77.54 परसेंट वोटिंग हुई। महिलाओं को वोटर टर्न आउट 82.56 प्रतिशत रहा।

स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सहनी के गृह क्षेत्र मीनापुर में यादव, कुशवाहा और सहनी वोटों की बहुलता है। लेकिन मीनापुर में पहले विधायक राजपुत समाज के जनक सिंह बने। भूमिहार समाज से रामकिशोर दास भी दो बार विधायक बने। सबसे अधिक मौका कुशवाहा समाज को मिला। 1985 में हिंद केशरी ने यादव राज लाया। वे लालू सरकार में मंत्री भी रहे। लेकिन, 2000 के चुनाव में अजय के पिता दिनेश प्रसाद ने हिंद केशरी यादव को हराकर कुशवाहा का कब्जा कायम कर दिया जो 2015 तक कायम रहा। 2015 में जब राजद और जदयू साथ लड़ी तो सीट आरजेडी के खाते में चली गई। पिता का टिकट कटने पर अजय बीजेपी के टिकट पर लड़ गए पर उनकी 24 हजार वोटों से हार हुई। समाजवादी रघुवंश सिंह के शिष्य मुन्ना यादव पहली बार विधायक बने।

2020 में मुन्ना यादव ने जदयू के मनोज कुमार(नीतीश कुमार के चहेते और तब के जदयू जिलाध्यक्ष) को 16 हजार मतों से पराजित किया। तब अजय कुमार बीजेपी से तैयारी कर रहे थे। जदयू के खाते में (एनडीए की) सीट चली गई तो अजय कुमार ने चिराग पासवान की लोजपा से ताल ठोक दिया। उन्हें 43 हजार मत प्राप्त हुए जो जदयू कैंडिडेट मनोज कुमार(44 हजार वोट) की हार का कारण बना।

मीनापुर का इतिहास क्रांतिकारी है। यहीं के चैनपुर गांव निवासी स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सहनी ने अंग्रेज अफसर जॉन वायलर को मीनापुर थाने में जिंदा जला दिया। बाद के दिनों में यह इलाका नक्सलियों का अड्डा बन गया। लेकिन 2025 के चुनाव में मीनापुर ने वोटिंग प्रतिशत में पूरे बिहार में नंबर वन का रिकॉर्ड कायम कर दिया।

मतगणना की स्थापित प्रक्रिया के मुताबिक पोस्टल बैलट की गिनती पहले होगी। पोस्टल बैलट की गिनती शुरू होने के लगभग आधे घंटे बाद, चाहे उसकी गिनती पूरी हो या ना हो, ईवीएम के वोट की गिनती शुरू हो जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल पर ईवीएम खोले जाएंगे यानी एक राउंड में 14 मशीन गिने जाएंगे। चुनाव आयोग ने पहले भी साफ किया है कि मतगणना का पहला रुझान सुबह 8.30 बजे के बाद ही आ सकता है। इसलिए टीवी चैनलों पर सुबह 8.10 बजे से एनडीए या महागठबंधन के आगे-पीछे के नंबर देखकर उत्साहित या उदास होने की जरूरत नहीं है। आप भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।

