बिहार के दूध, सब्जी, मछली भारत के बाहर भी बिकेंगे, सीएम सम्राट चौधरी ने बताया सरकार का प्लान

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के दूध, तरकारी एवं मछली को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना है। बिहार की पहचान बन चुका ‘सुधा’ ब्रांड अब राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान स्थापित करेगा।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार की सभी 8053 ग्राम पंचायतों में अगले साल मार्च तक ‘जीविका-सुधा बिक्री केंद्र’ खुलेंगे। सरकार का लक्ष्य 3,200 सुधा सखियों को तैयार करना है। इसके साथ ही महिलाएं पशु औषधि बिक्री केंद्र भी संचालित करेंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन कार्यों में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिहार के दूध, मछली और सब्जी को दूसरे देशों के बाजारों तक पहुंचाना है। उन्होंने पशुपालन एवं दूध उत्पादन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने रविवार को कॉम्फेड में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने 5832 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से एक लाख छह हजार 63 दुग्ध उत्पादक किसानों के बैंक खातों में 68.51 करोड़ रुपये हस्तांतरित किया। यह भुगतान करीब 1.46 करोड़ लीटर दूध की आपूर्ति के एवज में किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के दूध, तरकारी एवं मछली को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना है। बिहार की पहचान बन चुका ‘सुधा’ ब्रांड अब राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान स्थापित करेगा। इसके लिए दुग्ध प्रसंस्करण, उत्पादों की गुणवत्ता, आधुनिक तकनीक और विपणन व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर राम, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, सहकारिता सचिव धर्मेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे।

पशुपालकों के लिए कॉल सेंटर खुला इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पशुपालकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए कॉल सेंटर (सुधा सम्पर्क) का उद्घाटन किया, जिसका नंबर 18003456199 है। सीएम ने किसानों को यूनिक फार्मर आईडी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जिसके माध्यम से दूध की गुणवत्ता, फैट एवं एसएनएफ की मात्रा और भुगतान की डिजिटल निगरानी संभव होगी।

राज्य में 100 मछली बिक्री केंद्र खुलेंगे मुख्यमंत्री ने जैविक उद्यान के गेट संख्या दो पर सुधा कैफ्टेरिया एवं तरकारी दुकान तथा मीठापुर में मीन भवन अवस्थित मछली बिक्री केंद्र (फ्रेश कैच कियोस्क) एवं सुधा पार्लर का उद्घाटन किया। साथ ही बक्सर से सिलीगुड़ी के लिए फ्रेश कैच वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 100 मछली बिक्री केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके जरिए राज्य की ताजी मछलियों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। इससे मछली पालकों की आय बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलेंगे।