पटना में सड़क पर पलटा मिल्क टैंकर; दूध लूटने की मची होड़, बाल्टी-बोतल लेकर पहुंचे लोग

राजधानी पटना के जक्कनपुर में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में सड़क पर दूध टैंकर पलट गया। जिसके बाद लोगों में दूध लूटने की होड़ मच गई। कोई बाल्टी तो कोई बोतल लेकर पहुंच गया। ऑटो पर टैंकर के पलटने से 7 लोग घायल हुए हैं। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

राजधानी पटना में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई। जब सड़क पर पलटे दूध टैंकर से दूध लूटने की होड़ मच गई। लोग बाल्टी और बोतल लेकर टैंकर से दूध भरते दिखे। दरअसल जक्कनपुर थाना क्षेत्र के दशरथा मोड़ पर दूध का टैंकर बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ऑटो पर पलट गया। इस दुर्घटना में बाइक सवार बाल बाल बच गया। हालांकि ऑटो पर सवार 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। टैंकर पलटने के बाद आसपास के लोगों में दूध लूटने की होड़ मच गई। इसकी वजह से काफी देर तक जाम लग रहा।

घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। एक तरफ जहां पुलिसकर्मी घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटे रहे, तो वहीं दूसरी तरफ घटना स्थल पर लोग दूध की लूट करते नजर आए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीड़ को संभालने में पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। जैसे ही लोगों को पता चला कि दूध टैंकर पलट गया है। वैसे ही जो जिसके हाथ लगा वो लेकर दौड़ पड़ा।