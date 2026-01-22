हर गांव में बनेंगी दुग्ध उत्पादन समिति; सीवान में सीएम नीतीश का ऐलान, 202 करोड़ की सौगात दी

संक्षेप: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि श्वेत क्रांति से बिहार में समृद्धि आएगी। डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सभी गांवों में दुग्ध उत्पादन समितियां बनेंगी, जिससे रोजगार और आमदनी बढ़ेगी। सीवान में उन्होंने 202 करोड़ की 71 विकास योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास किया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि श्वेत क्रांति से बिहार में समृद्धि आएगी। इसीलिए एक कार्ययोजना बनाकर राज्य में डेयरी व्यवसाय को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यही नहीं राज्य के सभी गांवों में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन किया जाएगा। इन सबसे एक ओर जहां बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। इससे लोगों के जीवन में समृद्धि आएगी। मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के क्रम में गुरुवार को सीवान जिले में थे। यहां उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मैरवा के प्रांगण में सीवान जिले की 202 करोड़ रुपये की लागत से कुल 71 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें 157 करोड़ रुपये की 40 योजनाओं का शिलान्यास एवं 45 करोड़ रुपये की 31 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है।

सीएम ने कहा कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार मिले, ये सरकार की प्राथमिकता रही है। इसे लेकर राज्य के सभी जिलों में उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों तथा उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके एवं उनका भविष्य सुरक्षित हो। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप नीति बनाई गई है ताकि युवा अपना रोजगार शुरू कर सकें। हमारे राज्य के युवा दक्ष और सक्षम हों, इसके लिए हमलोग कार्य कर रह हैं। राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों को लागू किया है। सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय सबका सम्मान-जीवन आसान का मुख्य मकसद राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर उनके जीवन को और भी आसान बनाना है।