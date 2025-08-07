milk bank in long route train rajdhani duronto express indian railway plan अब ट्रेनों में मिल्क बैंक, रेफ्रिजरेटर और वार्मर लगाने का प्लान; यात्रियों को मिलेगी राहत, Bihar Hindi News - Hindustan
अब ट्रेनों में मिल्क बैंक, रेफ्रिजरेटर और वार्मर लगाने का प्लान; यात्रियों को मिलेगी राहत

ट्रेनों में स्थापित होने वाले मिल्क बैंक में अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। इनमें खास तरह के रेफ्रिजरेटर और वार्मर शामिल होंगे। यात्री अपने बच्चों के लिए आवश्यक दूध यहां सुरक्षित रूप से रख सकेंगे। जरूरत पड़ने पर वे इसे सही तापमान पर गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, केके गौरव, भागलपुरThu, 7 Aug 2025 07:58 AM
अब यात्रा के दौरान लंबी दूरी की ट्रेनों में बच्चों के दूध के लिए माता-पिता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। रेलवे बोर्ड से मिले दिशा-निर्देश के आलोक पर आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने अब लंबी दूरी के पेंट्री कार वाले ट्रेनों में मिल्क बैंक रखने का आदेश दिया है, ताकि बच्चों को दूध की किल्लत नहीं झेलनी पड़े। किसी भी ट्रेन से इस तरह की शिकायत आने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है।

दरअसल, इस पहल का उद्देश्य बच्चों के पोषण को सुनिश्चित करना है। अक्सर लंबी यात्राओं के दौरान दूध की अनुपलब्धता या उसे सही तापमान पर रखने में आने वाली परेशानी माता-पिता के लिए तनाव का कारण बन जाता है। मिल्क बैंक की व्यवस्था खासकर उन ट्रेनों में की जाएगी, जिनको गंतव्य तक पहुंचने में एक से दो दिन का समय लगता है। भागलपुर से दिल्ली आनंद विहार, जम्मू तवी एक्सप्रेस, बेंगलुरू एक्सप्रेस समेत अन्य लंबी दूरी की ट्रेनों में ऐसी व्यवस्था की जा रही है।

आईआरसीटीसी के एजीएम बीरेंद्र भट्ट ने बताया कि अधिकांश ट्रेनें जिनमें पेंट्री कार की व्यवस्था है। उनमें मिल्क बैंक रखना अनिवार्य किया जा रहा है। दूध उपलब्ध नहीं रहने पर व्यवस्था कर देना अनिवार्य कर दिया गया है। योजना कुछ चुनिंदा ट्रेनों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जाएगी। इन ट्रेनों में राजधानी, शताब्दी और दूरंतो जैसी प्रमुख गाड़ियां शामिल हो सकती हैं।

प्रोजेक्ट की सफलता और यात्रियों की प्रतिक्रिया के आधार पर इसे सभी लंबी दूरी की ट्रेनों में लागू किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। अक्सर ट्रेन में दूध नहीं रहने की शिकायत अभिभावक करते हैं। पूर्व रेलवे की सीपीआरओ दीप्तिमय दत्ता ने कहा कि पेंट्री कार वाले लंबी दूरी की ट्रेनों में दूध रखना अनिवार्य है। इस तरह की शिकायत आने पर आईआरसीटीसी के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर इसे दूर किया जा रहा है। ताकि छोटे बच्चों को यात्रा के दौरान दूध की कमी नहीं हो पाए।

मिल्क बैंक के लिए लगेंगे अत्याधुनिक उपकरण

ट्रेनों में स्थापित होने वाले मिल्क बैंक में अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। इनमें खास तरह के रेफ्रिजरेटर और वार्मर शामिल होंगे। यात्री अपने बच्चों के लिए आवश्यक दूध यहां सुरक्षित रूप से रख सकेंगे। जरूरत पड़ने पर वे इसे सही तापमान पर गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा, इमरजेंसी की स्थिति में रेलवे द्वारा भी पैकेट वाला दूध उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपलब्ध दूध उच्च गुणवत्ता वाला और स्वच्छ हो।

