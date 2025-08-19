मिड डे मील वालों की 21 अगस्त से हड़ताल का आह्वान; DEO और DPO को खाना खिलवाने की कमान

बिहार में मिड डे मील योजना के कर्मचारियों की 21 अगस्त से प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर डीईओ और डीपीओ को कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। हर जिले में बच्चों को खाना खिलवाने की जिम्मेारी सौंपी गई है।

राज्य में मध्याह्न भोजन कर्मचारी संघ 21 अगस्त से प्रस्तावित हड़ताल को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। हर जिले के डीईओ और डीपीओ अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे, ताकि मध्याह्न भोजन योजना बाधित नहीं हो। इस मामले को लेकर मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने राज्य के सभी डीईओ और डीपीओ (एमडीएम) को पत्र भेज कर निर्देश दिया है।

एमडीएम निदेशक विनायक मिश्र ने कहा है कि बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना कर्मचारी संघ का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें बताया गया है कि 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वे जाएंगे। मानदेय बढ़ोत्तरी के संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से वार्ता के आलोक में कार्रवाई की जा रही है। मध्याह्न भोजन योजना बच्चों के हित में चलाया जा रहा है। हड़ताल होने की स्थिति में बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल पाना दुखद होगा।