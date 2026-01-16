1 फरवरी से स्कूल में बंद हो जाएंगे मिड डे मील के पायलट प्रोजेक्ट, बच्चों को कैसे मिलेगा भोजन?

संक्षेप: बिहार के स्कूलों में चल रहे मिड डे मील के पायलट प्रोजेक्ट आगामी 1 फरवरी से बंद कर दिए जाएंगे। अब पुरानी व्यवस्था से ही बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

बिहार के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना के तहत चल रहे पायलट प्रोजेक्ट 1 फरवरी 2026 से बंद हो जाएंगे। इन्हें इसलिए बंद किया जा रहा है, क्योंकि प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक मध्याह्न भोजन के कार्यों से मुक्त नहीं हो पाए थे। अब 1 फरवरी से प्रधानाध्यापकों एवं प्रारंभिक विद्यालयों की शिक्षा समिति के माध्यम से बच्चों को एमडीएम खिलाया जाएगा। इससे संबंधित निर्देश मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र की ओर से गुरुवार को सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (एमडीएम) को जारी कर दिए गए।

इसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर मध्याह्न भोजन योजना से जिलों के चयनित एक प्रखंड में विद्यालय के प्रधानाध्यापक-प्रधान शिक्षक के स्थान पर किसी अन्य नामित शिक्षक के माध्यम से मिड डे मील का संचालन कराते हुए पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानाध्यापक को मध्याह्न भोजन के संचालन से मुक्त कराते हुए उनका अधिकांश समय शैक्षणिक गतिविधियों में उपयोग के लिए किया जाना था।

जब पायलट प्रोजेक्ट का मूल्यांकन प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन से कराया गया, तो पता चला कि पायलट प्रोजेक्ट लागू होने के बाद भी करीब 70 फीसदी प्रधानाध्यापक किसी न किसी रूप से एमडीएम के संचालन के कार्य में शामिल हैं। सहायक शिक्षकों का विद्यालय प्रशासन पर नियंत्रण अपेक्षाकृत कमजोर होने के कारण प्रधानाध्यापकों का मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित कार्य से मुक्त होने के बाद भी इस योजना में उनका हस्तक्षेप है। इससे प्रधानाध्यापक मध्याह्न भोजन के कार्य से मुक्त नहीं हो पाए।