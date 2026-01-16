Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsMid day meal pilot project will be discontinued in Bihar schools from 1st February
1 फरवरी से स्कूल में बंद हो जाएंगे मिड डे मील के पायलट प्रोजेक्ट, बच्चों को कैसे मिलेगा भोजन?

बिहार के स्कूलों में चल रहे मिड डे मील के पायलट प्रोजेक्ट आगामी 1 फरवरी से बंद कर दिए जाएंगे। अब पुरानी व्यवस्था से ही बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। 

Jan 16, 2026 01:55 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटना
बिहार के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना के तहत चल रहे पायलट प्रोजेक्ट 1 फरवरी 2026 से बंद हो जाएंगे। इन्हें इसलिए बंद किया जा रहा है, क्योंकि प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक मध्याह्न भोजन के कार्यों से मुक्त नहीं हो पाए थे। अब 1 फरवरी से प्रधानाध्यापकों एवं प्रारंभिक विद्यालयों की शिक्षा समिति के माध्यम से बच्चों को एमडीएम खिलाया जाएगा। इससे संबंधित निर्देश मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र की ओर से गुरुवार को सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (एमडीएम) को जारी कर दिए गए।

इसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर मध्याह्न भोजन योजना से जिलों के चयनित एक प्रखंड में विद्यालय के प्रधानाध्यापक-प्रधान शिक्षक के स्थान पर किसी अन्य नामित शिक्षक के माध्यम से मिड डे मील का संचालन कराते हुए पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानाध्यापक को मध्याह्न भोजन के संचालन से मुक्त कराते हुए उनका अधिकांश समय शैक्षणिक गतिविधियों में उपयोग के लिए किया जाना था।

जब पायलट प्रोजेक्ट का मूल्यांकन प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन से कराया गया, तो पता चला कि पायलट प्रोजेक्ट लागू होने के बाद भी करीब 70 फीसदी प्रधानाध्यापक किसी न किसी रूप से एमडीएम के संचालन के कार्य में शामिल हैं। सहायक शिक्षकों का विद्यालय प्रशासन पर नियंत्रण अपेक्षाकृत कमजोर होने के कारण प्रधानाध्यापकों का मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित कार्य से मुक्त होने के बाद भी इस योजना में उनका हस्तक्षेप है। इससे प्रधानाध्यापक मध्याह्न भोजन के कार्य से मुक्त नहीं हो पाए।

जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (मध्याह्न भोजन योजना) को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि पायलट प्रोजेक्ट का आगे विस्तार नहीं करते हुए इससे संबंधित सभी विद्यालयों में पूर्व की भांति प्रधानध्यापक एवं विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से मध्याह्न भोजन का संचालन किया जाएगा।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
