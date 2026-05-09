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सहरसा में मिड-डे मील का कहर जारी, एक दिन बाद फिर 132 बच्चे हुए बीमार; डीएम ने बताया अफवाह

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, संवाद सूत्र, सहरसा
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Bihar News Today: सहरसा के सौरबाजार प्रखंड के दो स्कूलों में मिड-डे मील खाने से 132 बच्चे बीमार हो गए। उन्हें उल्टी-पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल लाया गया। हालांकि, डीएम ने इसे अफवाह बताया है।

सहरसा में मिड-डे मील का कहर जारी, एक दिन बाद फिर 132 बच्चे हुए बीमार; डीएम ने बताया अफवाह

Bihar News Today: बिहार के सहरसा जिले के सरकारी स्कूलों में परोसे जा रहे मिड-डे मील की गुणवत्ता पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। महिषी और नवहट्टा प्रखंड में गुरुवार को 250 से अधिक बच्चों के फूड प्वाइजनिंग का शिकार होने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि शुक्रवार को जिले के सौरबाजार प्रखंड से एक और खबर सामने आ गई। यहां के दो सरकारी विद्यालयों में मिड-डे मील खाने के बाद 132 छात्र-छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद स्कूल से लेकर अस्पताल तक भारी अफरा-तफरी मच गई।

उल्टी, चक्कर और पेट दर्द से तड़पने लगे बच्चे

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह ताजा मामला सौरबाजार प्रखंड क्षेत्र के कन्या मध्य विद्यालय (मुरचा) और एनपीएस विजयपुर (पूर्वी) का है। शुक्रवार को जैसे ही बच्चों ने स्कूल में परोसा गया खाना खाया, थोड़ी ही देर में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। 132 बच्चों ने एक साथ पेट दर्द, उल्टी, चक्कर और बुखार की शिकायत की। बच्चों की बिगड़ती हालत देखकर स्कूल परिसर में कोहराम मच गया। शिक्षकों और घबराए हुए अभिभावकों की मदद से आनन-फानन में सभी पीड़ित बच्चों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) सौरबाजार पहुंचाया गया।

डीएम दीपेश कुमार ने अफवाह बताया

इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के बीमार होने की सूचना मिलते ही सहरसा के डीएम दीपेश कुमार तुरंत अस्पताल पहुंचे। स्थिति का जायजा लेने के बाद डीएम का बयान बेहद चौंकाने वाला रहा। उन्होंने इस पूरी घटना को प्रथम दृष्टया 'अफवाह' करार दिया। डीएम ने कहा कि बच्चों को केवल हल्का पेट दर्द था और घबराहट के कारण यह स्थिति बनी। उन्होंने बताया कि ज्यादातर बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि, मामले की सच्चाई जानने के लिए एक जांच टीम गठित कर दी गई है।

डॉक्टरों ने की लक्षणों की पुष्टि

भले ही डीएम इसे अफवाह बता रहे हों, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अमित कुमार ने स्पष्ट किया कि अस्पताल लाए गए बच्चों में फूड प्वाइजनिंग के लक्षण (पेट दर्द, उल्टी और बुखार) मौजूद थे। गनीमत यह रही कि सभी बच्चों को समय रहते उचित और तुरंत चिकित्सा सुविधा मिल गई, जिससे दवा देने के बाद अधिकांश बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए।

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Jayendra Pandey

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Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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