MGB टूट की ओर? RJD अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने बताई कांग्रेस की औकात, बिफर पड़े असितनाथ

संक्षेप: मंगनी लाल मंडल ने कहा कि कांग्रेस को जितनी भी सीटों पर विधानसभा चुनाव में जीत और वोट मिले हैं वह राजद के कारण। कांग्रेस पार्टी अलग राजनीति करना चाहती है तो कर ले।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनता ने राजद, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को फर्श पर ला दिया। इन नतीजों पर कांग्रेस और राजद के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। हार की संयुक्त समीक्षा से पहले दोनों दलों के नेता लड़ते-भिड़ते दिख रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की समीक्षा में हार के लिए राजद को जिम्मेदार ठहराया गया तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कांग्रेस को उसकी औकात दिखा दी है। मंगनी लाल के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन और असितनाथ तिवारी ने कड़वी प्रतिक्रिया दी है। सियासी हलके में चर्चा है कि दोनों दलों के रास्ते अलग हो जाएंगे क्या। बीजेपी इनके बीच तकरार पर तंज कस रही है।

शनिवार को राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि कांग्रेस को जितनी भी सीटों पर विधानसभा चुनाव में जीत और वोट मिले हैं वह राजद के कारण। कांग्रेस पार्टी अलग राजनीति करना चाहती है तो कर ले। उनको अपनी ताकत का पता चल जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार है जिसका फायदा सहयोगी दलों को मिलता है। कांग्रेस ने अपनी औकात का विश्लेषण कर लिया है कि अलग चलेंगे तो अच्छी बात है। उन्हें कौन रोकता है। 2020 में 72 सीटें ली थी। जो 19 पर जीत हुई वह राजद की बदौलत।

मंडल के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने कहा है कि अगर कांग्रेस की कोई ताकत नहीं है तो राजद गठबंधन में साथ क्यों है। पार्टी के अन्य प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने कहा है कि मंडल जी को कुछ कहना है तो महागठबंधन को ऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव से कहें। मीडिया में बयान देने का क्या मतलब है।