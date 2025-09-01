MGB March LIVE

Voter Adhikar Yatra Live: बिहार में चल रहे मतदाता सत्यापन के खिलाफ इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का समापन सोमवार को पटना में मार्च से होगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन के नेता खुले वैन में सवार होकर गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति से हाईकोर्ट स्थित अंबेडकर प्रतिमा तक जाएंगे। गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर शुरू होने वाला यह मार्च बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर समाप्त होगा। हालांकि, पटना जिला प्रशासन ने डाकबंगला चौराहा तक ही मार्च की अनुमति दी है। गांधी मूर्ति से मार्च सोमवार सुबह 10.50 बजे शुरू होगा। एसपी वर्मा रोड, डाकबंगला चौराहा होते हुए सवा बारह बजे नेहरू पथ स्थित अंबेडकर पार्क पहुंचेगा। यहां सभी प्रमुख नेता सभा को संबोधित करेंगे। ढाई बजे तक सभा चलेगी। मार्च में शामिल होने राहुल गांधी सुबह 9 बजे पटना पहुंचेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, भाकपा महासचिव डी राजा, माकपा महासचिव एमए बेबी, भाकपा माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, मप्र के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सपा से डिंपल यादव, टीएमसी सांसद यूसुफ पठान, एनसीपी से सुप्रिया सुले, शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत आदि मार्च में शामिल होंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के दर्जनों मंत्री मार्च में शामिल होने पटना पहुंच गए हैं।

1 Sept 2025, 10:50:53 AM IST Voter Adhikar Yatra Live: पटना में वर्करों के हाथ में दिखे पार्टी के झंडे पटना में वोटर अधिकार यात्रा के लिए इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर पैदल मार्च करते नजर आ रहे हैं। वर्कर गांधी मैदान पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के हाथों में पार्टी के बैनर, झंडे नजर आए हैं। पटना में राजद, कांग्रेस और माले समेत महागठबंधन में शामिल सभी घटक दलों के कार्यकर्ता और नेताओं का आज महाजुटान है।

1 Sept 2025, 10:25:56 AM IST Voter Adhikar Yatra Live: कांग्रेस जीरो पर आउट हो जाएगी - शाहनवाज हुसैन भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि राजद के लोग कांग्रेस से गुस्से में हैं। राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन तेजस्वी ने राहुल को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान लिया है। इनका आपस में द्वंद्व चल रहा है। महागठबंधन में महाफूट है। रविवार को भागलपुर आए शाहनवाज सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सभा में पीएम नरेंद्र मादी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई। कांग्रेस पार्टी गाली गलौज पर उतर आई है। इसके खिलाफ पटना से लेकर भागलपुर तक राहुल गांधी व तेजस्वी यादव का विरोध किया गया है। राहुल गांधी बार-बार पीएम को वोट चोर कह रहे हैं। इन्होंने पहले भी 2019 के चुनाव में चौकीदार चोर है का नारा लगाया था। जनता ने फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। बिहार में कांग्रेस जीरो पर आउट हो जाएगी।

1 Sept 2025, 10:11:31 AM IST Voter Adhikar Yatra Live: गांधी मैदान की ओर जाते दिखे कार्यकर्ता वोटर अधिकार यात्रा को लेकर पटना की सड़कों पर महागठबंधन के कार्यकर्ता नजर आने लगे हैं। महागठबंधन के वर्कर डाक बंगला चौराहे से गांधी मैदान की ओर जाते नजर आए हैं। इनमें महिला और पुरुष कार्यकर्ता शामिल थे। थोड़ी देर बाद महागठबंधन के दिग्गज नेताओं का पटना में मार्च शुरू होगा।

1 Sept 2025, 10:09:37 AM IST Voter Adhikar Yatra Live: नौटंकीबाज लोगों की नौटंकी होगी, वोटर अधिकार यात्रा पर बोले डिप्टी सीएम बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा पर निशाना साधा है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आज नौटंकीबाज लोगों की नौटंकी होगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह लोग लोकतंत्र के दुश्मन हैं।

1 Sept 2025, 10:03:07 AM IST MGB March LIVE: 17 अगस्त से चल रही वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त से विभिन्न जिलों से गुजर रही यात्रा एक सितंबर को पटना पहुंचेगी। वोटर यात्रा में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। आज वोटर यात्रा का समापन हो जाएगा।

1 Sept 2025, 09:50:38 AM IST MGB March LIVE: पटना में किन-किन रास्तों पर जाने की पाबंदी, समझ लें वोटर अधिकार यात्रा में भीड़भाड़ के मद्देनजर यातायात पुलिस ने रूट प्लान जारी किया है। अधिकारी ने बताया कि सुबह सात बजे से ही गांधी मैदान के चारो तरफ ऑटो और ई-रिक्शा का परिचालन बंद कर दिया जाएगा। जंक्शन से गांधी मैदान की ओर भी ऑटो और ई-रिक्शा को जाने नहीं दिया जाएगा। कुर्जी की तरफ से आनेवाले वाहनों को गांधी मैदान की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें एकता भवन से डायवर्ट कर दिया जाएगा। रामगुलाम चौक से जेपी गोलम्बर की ओर जाने पर ही भी मनाही होगी। छज्जूबाग से गांधी मैदान की ओर जाने वाला मार्ग भी वाहनों लिए बंद रहेगा। वाहन चालक पुलिस लाइन के रास्ते गंतव्य स्थल की ओर जा सकेंगे। मछुआ टोली से गांधी मैदान की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। वहीं, डाकबंगला पर वोट अधिकार यात्रा के आगमन के समय भट्टाचार्या, स्वामीनंदन, स्टेशन गोलम्बर एवं कोतवाली की तरफ से आने वाले सभी प्रकार के वाहनों को डायवर्ट कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार के वाहनों को डाकबंगला की ओर आने की अनुमति नहीं होगी।

1 Sept 2025, 09:49:09 AM IST MGB March LIVE: वोटर अधिकार यात्रा को लेकर पटना में ट्रैफिक एडवाइजरी वोटर अधिकार यात्रा के मद्देनजर गांधी मैदान की ओर जाने वाली सड़कों पर और गांधी मैदान के चारों ओर वाहन नहीं चलेंगे। सोमवार सुबह सात बजे से ही ऑटो और ई रिक्शा के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भीड़ बढ़ने पर निजी वाहनों को भी रोक दिया जाएगा। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी वाहन आ-जा सकेंगे। यातायात पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद सामान्य परिचालन शुरू किया जाएगा।

1 Sept 2025, 09:47:05 AM IST MGB March LIVE: दावा-आपत्ति की समय सीमा बढ़ाने को लेकर SC में सुनवाई इधर सुप्रीम कोर्ट में SIR से जुड़ी एक अहम याचिका पर आज सुनवाई होगी। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल समेत कुछ अन्य राजनीतिक दलों ने अदालत में एक याचिका दायर कर गुहार लगाई थी कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट इन्हीं याचिकाओं पर आज सुनवाई कर सकता है।

1 Sept 2025, 09:42:09 AM IST MGB March LIVE: गांधी मैदान में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी पटना में मार्च के लिए निकल चुके हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस ने एक्स पर बताया है कि वोटर अधिकार यात्रा के तहत पटना में आयोजित मार्च के लिए कार्यकर्ता रात से ही गांधी मैदान में जुट रहे थे। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार गांधी मैदान में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भी नजर आए हैं। इस दौरान वर्करों का जोश हाई दिखा है।

1 Sept 2025, 09:38:43 AM IST MGB March LIVE: दो सितंबर से दावा-आपत्ति पर नोटिस और सुनवाई चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि दो सितंबर से राज्य में दावा-आपत्ति के दौरान दस्तावेज जमा नहीं करने वाले मतदाताओं को नोटिस भेजकर उनकी सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह सुनवाई बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) द्वारा की जाएगी। चुनाव आयोग सूत्रों ने बताया कि बीएलओ द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) सुनवाई करने के बाद संतुष्ट होंगे और मतदाता का नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाने को लेकर निर्णय करेंगे।

1 Sept 2025, 09:33:56 AM IST MGB March LIVE: 30 सितंबर को अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन बिहार में 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के पूर्व अथवा बाद में ईपिक वितरण को लेकर भारत निर्वाचन आयोग अंतिम निर्णय लेगा। इनमें प्रारूप सूची में शामिल मतदाता सहित या सिर्फ नये मतदाताओं को ईपिक दिये जाने को लेकर भी अंतिम निर्णय चुनाव आयोग के स्तर पर ही लिया जाएगा।

1 Sept 2025, 09:32:28 AM IST MGB March LIVE: वोटर लिस्ट के लिए दावा-आपत्ति का आज आखिरी दिन बिहार में चुनाव आयोग के निर्देश पर जारी मतदाता सूची तैयार किए जाने के लिए दावा-आपत्ति पेश करने का सोमवार को अंतिम दिन है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत अबतक नाम जोड़ने से सात गुना अधिक नाम हटाने को लेकर मतदाताओं द्वारा व्यक्तिगत तौर पर आवेदन दिया गया है। रविवार तक 2 लाख 7 हजार 565 लोगों ने अपने नाम प्रारूप सूची से हटाने के लिए आवेदन किए हैं। जबकि, 33,326 मतदाताओं ने अपने नाम शामिल किए जाने को लेकर दावा पेश किया है।

1 Sept 2025, 09:28:41 AM IST MGB March LIVE: INDIA ब्लॉक का मार्च, सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर पटना में आज होने वाली INDIA ब्लॉक की 'मतदाता अधिकार यात्रा' के बारे में साइबर पुलिस उपाधीक्षक नीतीश चंद्र धारिया ने कहा, “हम सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हैं ताकि ऐसी कोई खबर ना फैले, जिससे लोग गुमराह हो...पटना में हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं...हम लोगों से अपील करते हैं कि वे केवल सत्यापित खबरों पर ही भरोसा करें। अगर कोई बात भ्रामक लगे, तो पहले उसकी पुष्टि कर लें। किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले उसे एक-दो जगहों से सत्यापित कर लें, उसके बाद ही उस पर कोई फैसला लें...”

1 Sept 2025, 09:25:55 AM IST MGB March LIVE: पटना में मार्च, राजद ने झोंकी ताकत वोटर अधिकार यात्रा का समापन सोमवार को पटना में होगा। इस मार्च की तैयारी राजद ने पुरजोर तरीके से की है। पटना जिला इकाई ने इस मार्च को लेकर वृहद स्तर पर पोस्टर-बैनर एकत्रित किया है। वीरचंद पटेल पथ से लेकर गांधी मैदान और पटना हाईकोर्ट तक की सड़क को बैनर-पोस्टर से पाट दिया गया है। पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि मार्च में राज्य भर के प्रमुख नेताओं का जुटान होगा। सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद और पदाधिकारी शामिल होंगे। यात्रा से एनडीए असहज महसूस कर रहा है।

1 Sept 2025, 09:22:40 AM IST MGB March LIVE: दीपांकर के नेतृत्व में निकलेंगे माले के नेता भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में वीरचंद पटेल पथ स्थित विधायक आवास से पार्टी कार्यकर्ताओं का जत्था गांधी मैदान के लिए रवाना होगा। रविवार को पार्टी की ओर से वोटर अधिकार मार्च को लेकर शहर के विभिन्न इलाकों में नुक्कड़ सभा का आयोजन एवं प्रचार किया गया। इसका नेतृत्व में पार्टी के महानगर सचिव जितेंद्र कुमार, पुनीत पाठक, शहजादे आलम सहित अन्य नेताओं ने किया। शाम को नुक्कड़ सभा को अरवल विधायक महानंद सिंह, एकमलेश शर्मा, एक्टू के रणविजय कुमार ने संबोधित किया।

1 Sept 2025, 09:17:42 AM IST MGB March LIVE: मार्च में शामिल होंगे दिग्गज नेता मार्च में शामिल होने के लिए गठबंधन के कांग्रेस, राजद, भाकपा, माकपा, भाकपा माले, वीआईपी के अलावा प्रमुख घटक दल तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झामुमो ने अपनी सहमति दे दी है।

1 Sept 2025, 09:16:34 AM IST MGB March LIVE: लोगों से मार्च में शामिल होने की अपील रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में बाइक से मार्च में शामिल होने की अपील करते रहे। सासाराम में 17 अगस्त से शुरू वोटर अधिकार यात्रा 16वें दिन पटना पहुंची है। 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की उपस्थिति दिखी। बिहार के सभी दलों के नेता तो हर रोज शामिल हुए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड़्डी, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, मप्र के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सहित कई वरीय नेताओं ने भी राहुल का साथ दिया।