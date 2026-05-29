Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मेरी शादी करवाओ.... आशिकी में मोबाइल टावर पर चढ़ गई युवती, घर वाले लव मैरिज को तैयार नहीं; हाईवोल्टेज ड्रामा

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, विनय पांडेय, महाराजगंज (सीवान)
share

सीवान जिले के बरहोगाकोठी गांव में शुक्रवार को एक युवती अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ गई। प्रेमी और प्रेमिका के घर वाले शादी को तैयार नहीं हैं। इससे बहुत देर तक हाईवोल्टेज ड्रामा चला। 

बिहार के सीवान जिले में गोरेयाकोठी प्रखंड स्थित बरहोगाकोठी गांव में शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवती अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती को टावर पर चढ़ा देख गांव में लोगों की भारी भीड़ जुट गई और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही जामो थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतारा गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवती गांव के ही एक युवक से प्रेम करती थी और उससे शादी करना चाहती है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से बातचीत और नजदीकियां थीं, लेकिन शादी को लेकर दोनों परिवारों के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। इसी बात से नाराज होकर युवती ने आक्रोश में यह कदम उठा लिया।

घटना शुक्रवार सुबह की बताई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि अचानक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई, जिसे देखकर आसपास के लोग दंग रह गए। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं और माहौल अफरातफरी वाला हो गया।

ये भी पढ़ें:प्रेमी से शादी के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ी लड़की, 3 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा

सूचना मिलने के बाद जामो थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से युवती को समझाने का प्रयास शुरू किया। इस दौरान कई घंटों तक युवती को नीचे उतरने के लिए मनाया जाता रहा। गांव के बुजुर्गों और महिलाओं ने भी युवती से शांत होने और सुरक्षित नीचे आने की अपील की।

काफी देर तक चले समझाने-बुझाने के बाद युवती आखिरकार पुलिस और ग्रामीणों की बात मानने को तैयार हुई। इसके बाद पुलिस की निगरानी में उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। राहत की बात यह रही कि पूरे घटनाक्रम के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और युवती पूरी तरह सुरक्षित रही। घटना के बाद पुलिस युवती को अपने साथ थाना ले गई, जहां उससे पूछताछ की गई। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। वहीं घटना को लेकर गांव में दिनभर चर्चा का माहौल बना रहा।

ये भी पढ़ें:गोपालगंज:परिजनों से नाराज होकर टावर पर चढ़ी किशोरी

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते पुलिस और प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। ग्रामीणों ने पुलिस की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि सूझबूझ और धैर्य के कारण एक बड़ी घटना टल गई। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से जानकारी जुटाई जा रही है।

(महाराजगंज से विनय पांडेय की रिपोर्ट)

ये भी पढ़ें:प्यार में धोखा मिलने पर 120 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Girlfriend Lover-girlfriend Siwan अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।