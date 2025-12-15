मेरी नहीं तो किसी की नहीं..,एकतरफा प्यार में नाकाम आशिक ने प्रेमिका को घर में घुस मारी गोली

संक्षेप: कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अजय कुमार संध्या के चचेरे भाई का फुफेरा साला है। भाभी के घर संध्या और अजय की मुलाकात पहली बार हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होती थी। अजय, संध्य पर शादी करने का दबाव बनाता था और नहीं करने पर उसे तथा उसके भाई को गोली मारने की धमकी भी देता था।

बिहार के वैैशाली जिले से हैरान करने वाली खबर आई है। यहां एक सनकी आशिक ने एकतरफा प्यार में अपनी प्रेमिका को गोली मार दी है। सनकी आशिक ने घर में घुसकर लड़की को गोली मारी है। घटना हाजीपुर के बिदुपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि आरोपी युवक लड़की से शादी करना चाहता था लेकिन लड़की शादी के लिए राजी नहीं थी। बताया जा रहा है कि 25 साल की संध्या कुमारी पर बख्तियारपुर का रहने वाला अजय कुमार राय पिछले कई दिनों से शादी का दबाव बना रहा था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, लड़की के परिजनों का आरोप है कि घटना के दिन अजय अपने चार दोस्तों के साथ संध्या के घर में घुसा था। घर का दरवाजा खुलवाने के बाद उसने संध्या पर दो गोलियां दाग दी। गोली लगने से संध्या जख्मी हो गई। अजय के बारे में बताया जा रहा है कि संध्या को धमकी देता था और कहता था कि अगर वो उसकी नहीं हुई तो किसी कि नहीं होगी।