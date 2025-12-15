Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
मेरी नहीं तो किसी की नहीं..,एकतरफा प्यार में नाकाम आशिक ने प्रेमिका को घर में घुस मारी गोली

कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अजय कुमार संध्या के चचेरे भाई का फुफेरा साला है। भाभी के घर संध्या और अजय की मुलाकात पहली बार हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होती थी। अजय, संध्य पर शादी करने का दबाव बनाता था और नहीं करने पर उसे तथा उसके भाई को गोली मारने की धमकी भी देता था।

Dec 15, 2025 11:57 am IST Nishant Nandan
बिहार के वैैशाली जिले से हैरान करने वाली खबर आई है। यहां एक सनकी आशिक ने एकतरफा प्यार में अपनी प्रेमिका को गोली मार दी है। सनकी आशिक ने घर में घुसकर लड़की को गोली मारी है। घटना हाजीपुर के बिदुपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि आरोपी युवक लड़की से शादी करना चाहता था लेकिन लड़की शादी के लिए राजी नहीं थी। बताया जा रहा है कि 25 साल की संध्या कुमारी पर बख्तियारपुर का रहने वाला अजय कुमार राय पिछले कई दिनों से शादी का दबाव बना रहा था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, लड़की के परिजनों का आरोप है कि घटना के दिन अजय अपने चार दोस्तों के साथ संध्या के घर में घुसा था। घर का दरवाजा खुलवाने के बाद उसने संध्या पर दो गोलियां दाग दी। गोली लगने से संध्या जख्मी हो गई। अजय के बारे में बताया जा रहा है कि संध्या को धमकी देता था और कहता था कि अगर वो उसकी नहीं हुई तो किसी कि नहीं होगी।

इधर गोली लगने से घायल संध्या को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, संध्या ने मीडिया से कहा कि वो मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने शादी से इनकार कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर अजय ने उन्हें गोली मार दी है। पीड़िता के मुताबिक, अजय ने धमकी दी थी अगर उन्होंने उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं और शादी कर ली तो वो उसे गोली मार देगा। इधर इस सनसनीखेज वारदाता के बाद से पुलिस अलर्ट है। पुलिस फरार अजय को पकड़ने की कोशिश में जुटी है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
