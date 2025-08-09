मेरे नाम की भी राखी बांधें, तेजस्वी यादव ने दो पेज के पत्र में महिलाओं से किए चुनावी वादे

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रक्षाबंधन के मौके पर राज्य की महिलाओं को 2 पेज का खुला पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने चुनावी वादे गिनाकर बहनों से तेजस्वी के नाम की भी एक राखी बांधने की अपील की है।

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव ने रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार की महिलाओं से भावनात्मक अपील की है। उन्होंने बिहार की सभी महिलाओं और छात्राओं को अपनी बहन बताते हुए उनसे तेजस्वी के नाम की भी एक राखी बांधने को कहा है। आरजेडी नेता ने दो पेज का खुला पत्र जारी किया है। अपने चुनावी वादे गिनाकर उन्होंने दावा किया है कि उनके 'तेजस्वी भैया' हर घर की हर बहन की समृद्धि के बारे में सोच रहा है और नीतियां बना रहा है। इन्हें लागू करने के लिए उन्हें सभी बहनों के सहयोग की जरूरत है।

तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने वाली माई-बहन योजना, बेटी प्रोग्राम, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 रुपये प्रति महीना करने, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बच्चियों के लिए आवासीय कोचिंग संस्थान, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, नौकरी, रोजगार, मुफ्त परीक्षा फॉर्म, पेपर लीक पर लगाम जैसे अन्य चुनावी घोषणाओं का जिक्र किया है।

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दावा किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में थोड़ा समय बचा है। चुनाव के बाद जनता की सरकार आएगी और इन सभी योजनाओं को हर घर, हर बहन तक पहुंचाना शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने मौजूदा नीतीश सरकार पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप भी लगाया और कहा कि 17 महीने की महागठबंधन सरकार ने यह समझा दिया था कि असंभव कुछ नहीं होता है।

उन्होंने कहा, "सब सोचा जा चुका है, सारा ब्लूप्रिंट तैयार है। तेजस्वी का बिहार की हर बहन से प्रण है कि मैं बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, गरीबी, भ्रष्टाचार से रक्षा करता रहूंगा।"