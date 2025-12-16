Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsMen who mistakenly received Rs 10000 each refusing to return Mahila Rojgar Yojana money
10000 खर्च कर दिए, अब पैसे नहीं है; महिला रोजगार योजना की राशि लौटाने से पुरुषों का इनकार

10000 खर्च कर दिए, अब पैसे नहीं है; महिला रोजगार योजना की राशि लौटाने से पुरुषों का इनकार

संक्षेप:

दरभंगा जिले के जाले प्रखंड में जिन पुरुषों के खाते में गलती से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के 10-10 हजार रुपये चले गए थे, उन्होंने अब सरकार को यह राशि लौटाने से इनकार कर दिया है। जीविका के अधिकारी ने उन्हें पत्र लिखकर राशि लौटाने को कहा है।

Dec 16, 2025 11:42 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, संवाद सूत्र, कमतौल (दरभंगा)
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजने की स्कीम शुरू की। सूबे में सवा करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में यह राशि भेजी गई। उसी दौरान तकनीकी खामी की वजह से दरभंगा जिले के जाले प्रखंड में दो पुरुषों के खाते में 10-10 हजार रुपये चले गए। अब सरकार ने उनसे राशि वापस करने का आग्रह करने का पत्र लिखा है। हालांकि, दोनों ही पुरुषों का कहना है कि उन्होंने वह राशि खर्च कर दी, अब उनके पास लौटाने के पैसे नहीं हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार, जाले प्रखंड के कमतौल थाना क्षेत्र की अहियारी दक्षिणी पंचायत के दो पुरुषों नागेंद्र राम और बलराम सहनी के खाते में गलती से महिला रोजगार योजना के 10-10 हजार रुपये चले गए थे। जीविका के जाले प्रखंड परियोजना प्रबंधक ने इन दोनों को नोटिस भेजकर जल्द से जल्द राशि वापस करने का अनुरोध किया है। राशि जमा करने के लिए खाते का विवरण भी साझा किया है। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि राशि जमा करने के बाद उसकी रसीद या स्क्रीनशॉट बीपीआईयू कार्यालय में जमा करें, ताकि रिकॉर्ड को अपडेट किया जा सके।

ये भी पढ़ें:महिला की जगह पुरुषों के खाते में चले गए 10000, वापस मांग रही सरकार; RJD ने घेरा

इस संबंध में पूछे जाने पर नागेंद्र राम एवं बलराम सहनी ने बताया कि वे अत्यंत गरीब और महादलित परिवार से आते हैं। वे सरकारी जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं। उन्हें जो 10-10 हजार रुपये मिले थे उस राशि को कर्ज चुकाने में खर्च कर दिया। अब उनके पास पैसे नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वे पैसे लौटाने की स्थिति में नहीं हैं।

वहीं, जीविका बीपीएम देवदत्त झा ने कहा कि लिपिकीय भूलवश दो पुरुषों के खाते में राशि चली गई थी। इसे लौटने का अनुरोध किया गया है। नहीं लौटाने पर आगे क्या कार्यवाही होगी, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Darbhanga Darbhanga News Jeevika अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।