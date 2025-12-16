10000 खर्च कर दिए, अब पैसे नहीं है; महिला रोजगार योजना की राशि लौटाने से पुरुषों का इनकार

संक्षेप: दरभंगा जिले के जाले प्रखंड में जिन पुरुषों के खाते में गलती से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के 10-10 हजार रुपये चले गए थे, उन्होंने अब सरकार को यह राशि लौटाने से इनकार कर दिया है। जीविका के अधिकारी ने उन्हें पत्र लिखकर राशि लौटाने को कहा है।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजने की स्कीम शुरू की। सूबे में सवा करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में यह राशि भेजी गई। उसी दौरान तकनीकी खामी की वजह से दरभंगा जिले के जाले प्रखंड में दो पुरुषों के खाते में 10-10 हजार रुपये चले गए। अब सरकार ने उनसे राशि वापस करने का आग्रह करने का पत्र लिखा है। हालांकि, दोनों ही पुरुषों का कहना है कि उन्होंने वह राशि खर्च कर दी, अब उनके पास लौटाने के पैसे नहीं हैं।

जानकारी के अनुसार, जाले प्रखंड के कमतौल थाना क्षेत्र की अहियारी दक्षिणी पंचायत के दो पुरुषों नागेंद्र राम और बलराम सहनी के खाते में गलती से महिला रोजगार योजना के 10-10 हजार रुपये चले गए थे। जीविका के जाले प्रखंड परियोजना प्रबंधक ने इन दोनों को नोटिस भेजकर जल्द से जल्द राशि वापस करने का अनुरोध किया है। राशि जमा करने के लिए खाते का विवरण भी साझा किया है। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि राशि जमा करने के बाद उसकी रसीद या स्क्रीनशॉट बीपीआईयू कार्यालय में जमा करें, ताकि रिकॉर्ड को अपडेट किया जा सके।

इस संबंध में पूछे जाने पर नागेंद्र राम एवं बलराम सहनी ने बताया कि वे अत्यंत गरीब और महादलित परिवार से आते हैं। वे सरकारी जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं। उन्हें जो 10-10 हजार रुपये मिले थे उस राशि को कर्ज चुकाने में खर्च कर दिया। अब उनके पास पैसे नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वे पैसे लौटाने की स्थिति में नहीं हैं।